Ile Maurice: Une quinquagénaire agressée et dépouillée par ses neveux

Une habitante de Boundary Street, à Clemencia, âgée de 50 ans, a été victime d'un vol avec violence dans l'après-midi du mercredi 25 mars à son domicile. Les suspects ne sont autres que deux de ses neveux, âgés d'environ 30 ans.

La victime se trouvait dans son enclos à animaux lorsqu'elle a aperçu ses deux proches quittant sa maison, et tenant de l'argent et des bijoux. En les interpellant, elle a été la cible de propos menaçants, avant d'être violemment agressée. L'un des suspects l'aurait frappée avec un bâton en bois sur les bras, les épaules et le dos, tandis que l'autre la maintenait. Dans la foulée, la victime a été projetée sur la route et rouée de coups. Un troisième individu, arrivé à bord d'un véhicule, aurait également participé à l'agression avant que les trois hommes ne prennent la fuite.

Blessée, la quinquagénaire a été conduite par ses proches dans une clinique, puis référée à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, à Flacq, où elle a reçu des soins avant de regagner son domicile. Un inventaire a permis de constater le vol d'une somme de Rs 35 000 ainsi que de plusieurs bijoux en or, dont des bracelets, bagues et colliers. Le système de vidéosurveillance installé sur les lieux aurait capturé la scène. La Criminal Investigation Division de Rivière-Sèche a ouvert une enquête.