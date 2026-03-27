Ile Maurice: Trois ouvriers électrocutés par un câble à haute tension sur un chantier

Un grave accident de travail s'est produit le jeudi 26 mars, aux alentours de 14 h 20, sur un site situé sur la route principale de Notre-Dame, dans le nord, en face du chantier s'y trouvant. Trois ouvriers ont été électrocutés lors d'une opération de déchargement.

Ils déchargeaient des rondins d'un conteneur à l'aide d'un camion-grue quand la flèche de la grue est accidentellement entrée en contact avec un câble électrique à haute tension, provoquant une décharge. Les blessés, un Mauricien, un Bangladais et un Malgache, ont été transportés d'urgence à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, à Pamplemousses, par des volontaires, avant d'être transférés à l'hôpital Victoria, à Candos, pour des soins spécialisés.

Deux des victimes ont été admises à l'unité des grands brûlés tandis que la troisième se trouve dans une autre unité et est sous observation médicale. Leur état nécessite une prise en charge constante. Plusieurs unités de la police, dont les éléments de la Central Investigation Division et ceux du Scene of Crime Office, ainsi que des représentants du Central Electricity Board, se sont rendus sur place pour les besoins de l'enquête. Les circonstances exactes de cet accident font actuellement l'objet d'investigations.