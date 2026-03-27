Ile Maurice: Un détenu se blesse au cou avec une lame en pleine audience

27 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un incident inhabituel s'est produit le jeudi 26 mars à la cour de Port-Louis impliquant un détenu, Mohammad Ackbar Ally Cotobally. Escorté de la prison centrale par des éléments de la Divisional Support Unit et de la Prison Security Unit, l'homme comparaissait devant la cour de district, division deux, dans le cadre d'une affaire en cours.

Mohammad Ackbar Ally Cotobally, en détention provisoire, a profité d'un moment durant l'audience pour sortir une petite lame de rasoir qu'il avait dissimulée dans sa bouche. Il se serait ensuite infligé une entaille au niveau du cou avant d'avaler l'objet.

L'intervention rapide des autorités a permis de le prendre en charge sans délai. Blessé superficiellement, il a été conduit d'urgence à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, où il a subi des examens, dont une radiographie, avant de recevoir des soins. Il a ensuite été transféré sous escorte policière vers l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, où il a été admis à l'unité de haute sécurité et remis aux autorités pénitentiaires. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances entourant cet incident, notamment la manière dont la lame a pu être introduite et dissimulée.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.