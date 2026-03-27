Congo-Kinshasa: Regain d'insécurité à Kisangani - 14 présumés criminels aux arrêts

Quatorze présumés criminels ont été arrêtés par les forces de l'ordre à la suite d'une série d'opérations musclées menées à travers la ville de Kisangani (Tshopo). Ces derniers jours, les actes de criminalité se sont intensifiés dans plusieurs quartiers urbains.

Ces individus, présentés à la presse jeudi 26 mars, font l'objet d'accusations graves. Une partie d'entre eux est poursuivie pour vols à mains armées.

Tandis que d'autres sont pointés du doigt pour des faits survenus dans le village Ngenengene, dans la périphérie de la ville. Dans cette localité, ils auraient non seulement troublé l'ordre public, mais également porté atteinte aux symboles de la République, « un acte de défi envers l'autorité de l'État », selon l'accusation.

Mise en garde sévère

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Le commissaire supérieur principal, Elvis Palanga Nawej, a profité de cette présentation pour lancer un avertissement sévère, non seulement aux malfrats, mais aussi à ses propres troupes.

Sa ligne de conduite est claire : dignité et professionnalisme. Quiconque s'écartera de la discipline trouvera le commandant sur son chemin.

Le dossier de prévenus est désormais entre les mains de la justice. Tous les suspects ont été transférés jeudi même à la prison centrale de Kisangani, où ils seront entendus sur les faits qui leur sont reprochés.