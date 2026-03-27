Congo-Kinshasa: Réhabilitation agitée de l'administrateur du territoire de Shabunda

La cérémonie de réhabilitation de l'administrateur du territoire de Shabunda (Sud-Kivu) a été entachée d'agitations au chef-lieu de cette entité jeudi 26 mars 2026. Son retour aux affaires intervient dans un contexte de conflit ouvert entre lui et son adjoint Konga Konga; chacun d'eux s'appuyant sur les miliciens Wazalendo pour asseoir son pouvoir.

Arrêté et détenu au Maniema depuis plus de neuf mois, l'administrateur Justin Balegamire Byenda a été acquitté par la justice militaire et remis dans ses fonctions jeudi par le ministre provincial de la Justice, Faustin Mayani Shindano. Les juridictions militaires et civiles l'ont innocenté dans l'affaire de meurtre contre un citoyen congolais, rapporte Faustin Mayani Shindano :

"A l'issue de toutes les procédures, la justice s'est prononcée et l'administrateur Justin Balegamire Byenda a été acquitté. Voilà pourquoi la haute hiérarchie m'a demandé de venir avec l'administrateur à Shabunda, participer à sa remise et reprise avec celui qui faisait l'intérim et faire rapport au gouverneur de province. La justice a trouvé que l'administrateur du territoire de Shabunda était innocent".

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Selon lui, les troubles qui ont émaillé cette cérémonie officielle ont été causés par "quelques personnes qui ont été instrumentalisées par les officines qui se trouvent à Kinshasa et qui ont été toujours à la base de la haine, de la division et des conflits entre les fils et les filles de Shabunda".

Pour consolider l'autorité de l'Etat à Shabunda, le ministre provincial de la Justice appelle la population locale à la solidarité :

"Mon message est d'appeler la population de Shabunda a la solidarité, à l'amour, au vivre ensemble parce que nous ne pouvons pas construire la paix sur une poubelle de conflits. Nous devons nous aimer et nous devons construire un Shabunda uni et prospère"

Les cas de meurtres et d'autres abus commis par les Wazalendo contre les civils sont devenus monnaie courante dans le territoire de Shabunda.