Afrique Centrale: L'armée rwandaise et ses supplétifs se retirent d'une dizaine de localités du Nord-Kivu

Après une année d'occupation, les rebelles de l'AFC/M23 se sont retirés, ce vendredi 27 mars, d'une dizaine de villages des territoires de Lubero et Walikale, au Nord-Kivu.

Le constat sur place indique que ces mouvements de retrait se déroulent sans affrontement.

Les combattants quittent ces agglomérations avec leur arsenal militaire, notamment des armes lourdes et d'appui. Selon des sources locales, tous les responsables de l'administration parallèle installés dans ces localités par l'AFC/M23 ont également quitté la zone.

Profitant de ce vide sécuritaire, les groupes armés dits Wazalendo ont immédiatement réoccupé plusieurs villages, dont Vukununu, Ilambula, Ivatama, Luseke, Lunyasenge et Kipese.

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Si aucune exaction n'a été signalée pour l'instant, les populations demeurent inquiètes à l'idée de cohabiter avec des groupes armés en l'absence de l'autorité de l'État. Les sources sécuritaires affirment qu'aucune instruction n'a encore été donnée pour un redéploiement des FARDC et de la police dans ces zones.

Les forces rebelles seraient en train de regrouper leurs troupes et matériels, avant de quitter le territoire de Lubero pour se diriger vers Rutshuru.

A ce jour, ni l'AFC/M23, ni les gouvernements congolais ou rwandais ne se sont officiellement exprimés sur ces retraits.