Congo-Kinshasa: Plusieurs véhicules de marchandises bloqués sur la route Masisi-Goma

Plusieurs véhicules transportant des marchandises, ainsi que des motos et leurs passagers en provenance de Masisi pour Goma, sont bloqués depuis mercredi 25 mars à Lushebere et Katale.

Selon des sources concordantes, des éboulis survenus dans la nuit de mardi à mercredi, après de fortes pluies, ont rendu la circulation impraticable.

Ces interruptions du trafic affectent directement les échanges entre Masisi et Goma.

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Le territoire de Masisi approvisionne en effet la ville de Goma en produits vivriers, notamment la pomme de terre, la banane plantain et le haricot.

En retour, Goma fournit à Masisi des produits de première nécessité.

Le retard dans l'acheminement des marchandises risque d'entraîner une hausse des prix sur les marchés locaux si la situation persiste.

La société civile de Masisi souligne que cette coupure de trafic touche durement la population locale, qui dépend principalement des activités champêtres pour vivre.

Elle appelle à un début rapide des travaux d'évacuation des terres afin de rétablir la circulation.

Ce phénomène d'éboulements est récurrent dans cette zone montagneuse, où les érosions continuent de fragiliser des infrastructures routières déjà précaires dans le territoire de Masisi.