Ile Maurice: Chez François - Des journaux, des sourires et des vies qui se racontent

À Pointe-aux-Sables, à seulement 500 mètres de la plage, un petit commerce attire toujours le regard et l'oreille : Chez François. Les bouteilles qui tintent, le bruissement des journaux et le rire des enfants qui passent donnent vie à cette boutique où chaque objet raconte une histoire. Mais c'est surtout le sourire de Jean François Christ, le gérant, qui marque les esprits.

Tout commence en 1994, lorsque sa mère ouvre l'emplacement. Jean François y a grandi, y a aidé sa famille, avant d'en prendre pleinement la responsabilité en 2020, durant la pandémie. «C'était naturel pour moi de continuer l'héritage familial et d'offrir quelque chose à notre communauté», confie-t-il. Depuis trois décennies, la boutique est un point de repère pour les habitants, qui viennent y acheter de tout, de l'alimentation aux journaux, tout en partageant quelques mots et sourires.

Mais le quotidien n'est pas toujours facile. La vente des journaux a chuté : «Les jeunes n'en achètent plus, tout se passe sur les réseaux sociaux. Même les magazines hippiques ont perdu de leur popularité», explique Jean François. Les habitudes changent et la cherté de la vie se fait sentir : chaque achat est désormais réfléchi, chaque client hésite. «On n'achète plus pour le plaisir comme avant. Mais je continue d'accueillir tout le monde avec patience et bonne humeur. C'est ce qui fait la force de ma boutique», insiste-t-il.

Au-delà de la boutique, sa véritable passion est le social. Depuis dix ans, il encadre une équipe de football, offrant aux jeunes un espace de jeu et d'évasion loin des dangers comme la drogue. «Le sport rassemble et protège. Cela permet de créer des liens, l'esprit d'équipe et d'éloigner les jeunes des mauvaises influences», souligne Jean François. Pour lui, cette mission est indissociable de son rôle de commerçant: «Je ne vends pas seulement des produits, je partage aussi des valeurs et du temps. Cela me rend patient et m'aide à gérer ma clientèle, même quand certains s'inquiètent du prix des produits.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pointe-aux-Sables, entre plage et vie locale, conserve son charme authentique grâce à des lieux emblématiques comme la boutique de Jean François Christ. Chez François, chaque rayon, chaque journal, chaque sourire raconte une histoire de résilience. Les clients ne viennent pas seulement acheter : ils viennent chercher un lien, un peu de chaleur humaine dans un monde qui change. Jean François se souvient des générations qui ont grandi avec la boutique et des petits gestes qui font toute la différence : un journal offert, un conseil donné, un sourire partagé.

Dans ce petit coin de Pointeaux-Sables, Chez François n'est pas seulement une boutique : c'est un refuge, un lieu de mémoire et d'espoir, où traditions et solidarité continuent de se transmettre de génération en génération. Entre héritage familial et engagement social, Jean François montre que les véritables richesses ne sont pas sur les étagères, mais dans les cœurs qu'il touche chaque jour. Et malgré les défis économiques et les changements générationnels, sa boutique reste un symbole vivant de l'attachement d'une communauté à ses racines et à ses valeurs.