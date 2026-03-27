Ile Maurice: Karaté - Domination sans partage de Moka Rangers à Curepipe

Le gymnase Dr James Burty David a accueilli, le 22 mars dernier, la JKA Mauritius Cup. Ce rendez-vous majeur de la Japan Karate Association Mauritius a réuni les principaux dojos de l'île pour une série d'épreuves de kata et de kumité couvrant toutes les catégories d'âge, des poussins (5-6 ans) aux vétérans (60 ans et plus). Avec 36 médailles dont 19 or, 8 argent et 9 bronze, le club de Moka Rangers est celui qui a remporté le plus de trophées.

S'il y a un enseignement majeur à tirer de cette édition, c'est la domination sans partage du club de Moka Rangers. Sous la houlette du Sensei Didier Samfat, le dojo de Moka repart avec une moisson historique de 36 médailles, dont 19 en or.

Cette réus- site repose sur une polyva- lence rare : le club s'impose sur tous les fronts, des catégories poussines aux vétérans. Mais la performance du club de Moka, comme celle des autres clubs, vient aussi de ce que l'infrastructure curepipienne a été inspirante. «Tout s'est bien passé. Le gymnase a été rénové. Les gradins étaient propres et cela a vraiment plu aux spectateurs ainsi qu'aux parents venus voir leurs enfants qui participaient à la compétition. Le seul souci est venu du fait que le nombre de participants (150) a été moindre en raison de carêmes ou de fêtes religieuses à ce moment-là», dit le président de la JKA Mauritius.

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La performance technique a atteint des sommets avec plusieurs athlètes signant le doublé (or en kata et en kumité). On retiendra particulièrement les athlètes suivants : la fratrie Leong Son (Moka) : Micah (7-8 ans) et Noah (11-12 ans) ont chacun survolé leurs deux épreuves, confirmant qu'ils sont les futurs grands du karaté mauricien. Citons également les doublés d'Abbygail Chung Tick Kan, Tsiveleva Arina, Ramlugon Dwij et Jimmy Chung Tick Kan.

À noter que Sabinaa Duviviez (Moka) (ex-championne de France junior), impériale chez les 21-39 ans, s'affirme comme la référence féminine actuelle. Chez les vétérans, Charles Burzoo (JKA Curepipe), doyen des tatamis, a prouvé chez les 60+ ans que la maîtrise n'a pas d'âge en s'offrant les deux titres suprêmes dans son fief.

«Il a brillé dans le kumité», dit Didier Samfat. Pour résumer le tout, ce dernier explique ce qui a marché à cette compétition. «Tous, y compris les jeunes, sont motivés à l'idée de prendre part à l'Indo Pacific Cup en septembre à Côte-d'Or. Je remarque que les élèves se sont bien entraînés sous la direction de leur sensei dans leurs dojos. Ajoutons à cela que le niveau des juges a été d'un bon niveau. Les cours que le Shihan Koichiro Okuma, chef-instructeur de la JKA Mauritius, a donnés en ce sens en décembre, ont porté leurs fruits, même trois mois après», précise Didier Samfat.

Cela dit, derrière l'ogre Moka Rangers, la lutte pour les places d'honneur a été féroce. JKA Rivière-des-Anguilles (Sensei Yohan/ Brian) parvient à décrocher la deuxième place au classement général (6 or), grâce notamment à une excellente tenue dans les catégories masculines. Le club local, JKA Curepipe (Sensei Charles), complète le podium avec une force collective impressionnante (17 médailles au total). Bien que devancé à l'or, Curepipe reste le club le plus régulier sur les troisièmes marches du podium, témoignant d'une formation solide et d'une grande combativité.

Par ailleurs, d'autres clubs ont su tirer leur épingle du jeu dans des créneaux précis. Rivière-du-Rempart (Sensei Kovilen) s'impose comme une pépinière de talents chez les 5-8 ans, avec des succès notables pour Seana Kooyela et Syana Juggapah.

En outre, JKA Black Tigers (Sensei Boodhoo) a montré les dents en kumité, avec les titres d'Aprile Boodhoo et Chhavi Chuckowry. Enfin, la JKA Mauritius Cup 2026 a confirmé la vitalité du karaté de cette association de clubs et le niveau d'exigence technique imposé par les différents Senseis à travers l'île. Mais la JKA Mauritius ne compte pas s'arrêter là : «Dans les mois à venir, la JKA Mauritius organisera un Open Budo Kumité Cup. Ce sera notre prochain rendez-vous. Le projet est en cours de finalisation», conclut Didier Samfat.