Ile Maurice: Gaston Valayden - «Un Budget difficile fait toujours de la culture la première victime»

Dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre, célébrée aujourd'hui, Gaston Valayden, comédien, metteur en scène et fondateur de la Trup Sapsiway, nous parle des bienfaits du théâtre et de la situation de cet art dans l'île. Suis-nous pour en savoir davantage.

Quelle est l'importance de cette journée mondiale dédiée au théâtre ?

Cette journée mondiale met en avant le théâtre et permet de mieux le découvrir. Toutefois, ici, c'est malheureux de le dire, peu de personnes prêtent attention à cette journée. D'ailleurs, je ne pense pas que le ministère des Arts et de la culture ni les ministres qui se sont succédé, aient jamais accordé l'attention nécessaire au théâtre. Il y a quelques années, j'avais organisé une rencontre entre gens du théâtre pour leur parler de l'avenir de cet art, mais beaucoup ne sont pas restés pour y assister. Depuis, je n'ai plus recommencé.

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D'autre part, j'ai déjà approché des écoles mais j'ai constaté qu'en général, le corps enseignant n'est pas intéressé par le théâtre. Je suis un ancien élève du Collège Royal de Curepipe et je me souviens qu'à l'époque, des pièces y étaient présentées devant le public. Aujourd'hui, il existe bien un Drama Festival mais je ne constate pas de réel engouement. Lors des festivals de théâtre, il y a souvent plus de comédiens sur scène que de spectateurs dans la salle. En revanche, j'ai été invité l'année dernière à Rodrigues pour cette journée.

Répétition de la pièce «The Merchant of Moris»

Ma conclusion est que Rodrigues est plus concerné que Maurice. Mais je ne perds pas espoir : je continuerai à me battre pour le théâtre et je proposerai bientôt de nouvelles pièces. Toutefois, si l'on m'invite aux consultations budgétaires cette année, je n'irai pas, car personne n'écoute. Et lorsqu'on annonce que le Budget sera difficile, on le sait, la culture est toujours la première victime.

Rappelez-nous pourquoi le théâtre est important ?

Le théâtre n'est pas seulement un divertissement : c'est un véritable miroir de notre société. Il permet de raconter et de questionner le monde qui nous entoure mais aussi de réfléchir et d'analyser. Il aborde des thèmes variés comme le pouvoir, l'amour, la justice ou les conflits.

En regardant une pièce, on réfléchit souvent à ses propres choix et à sa place dans la société. Le théâtre joue également un rôle important dans le développement personnel. Chez les jeunes, il aide à mieux comprendre les émotions, à développer l'empathie et à améliorer l'expression orale ainsi que la confiance en soi. Lorsqu'il est mis de côté, c'est aussi l'esprit critique qui en pâtit.

Qu'est-ce qui explique ce manque d'intérêt pour le théâtre ?

L'une des raisons est que les médias, à mon avis, ne donnent pas suffisamment d'importance à la culture. Un autre point est le manque d'activités théâtrales dans les écoles. Si les jeunes ne sont pas initiés tôt, ils ne développeront pas cet intérêt à l'âge adulte. Le goût pour la culture, en particulier pour le théâtre, doit être transmis dès le plus jeune âge. Par ailleurs, les gens ont tendance à se rendre à des événements très médiatisés. Le théâtre permet pourtant de faire vivre les langues, notamment le Kreol Morisien. Il rassemble aussi des personnes de différents milieux et communautés autour d'une expérience commune.

Selon vous, sur quoi le théâtre d'aujourd'hui devrait-il mettre davantage l'accent ?

Je mets particulièrement l'accent sur le théâtre en Kreol Morisien, qui est la langue du pays et qui mérite plus de reconnaissance. À mes débuts, les pièces étaient surtout en anglais et en français et parler créole était mal perçu. Des figures comme Dev Virahsawmy et Henri Favory ont contribué à faire évoluer les choses.

Je me souviens que la pièce Li de Dev Virahsawmy, que je souhaitais présenter à l'université, avait été interdite. Le théâtre peut exister dans toutes les langues mais la qualité doit primer. Il faut encourager la création de nouvelles pièces, et non pas seulement reprendre des classiques comme celles de Molière, Racine ou Shakespeare. Il est essentiel de valoriser le théâtre local.

La pièce «Le Neveu» Le savais-tu? : Les origines

Le théâtre trouve ses origines dans la Grèce antique, il y a plus de 2 500 ans. À l'époque, il faisait partie de fêtes religieuses en l'honneur du dieu Dionysos. Les spectacles se déroulaient en plein air, dans de grands amphithéâtres pouvant accueillir des milliers de spectateurs. Les acteurs portaient des masques pour exprimer différentes émotions et jouer plusieurs rôles. Tragédies et comédies étaient déjà populaires ! Aujourd'hui encore, le théâtre conserve cet esprit : raconter des histoires et rassembler les gens autour d'émotions partagées.

Dans l'île, le théâtre remonte au XVIIIe siècle. Vers 1740, Mahé de Labour donnais proposait déjà des spectacles. Mais c'est en 1822 que le Théâtre de Port Louis a vu le jour. Il est devenu le premier théâtre de l'hémisphère sud.

Au XIXe siècle, il accueillait de grandes œuvres et des troupes françaises. Plus tard, en 1933, le théâtre du Plaza, à Rose-Hill, a ouvert ses portes, offrant une nouvelle scène à l'art lyrique et dramatique. Ces deux lieux emblématiques témoignent de l'importance du théâtre dans le patrimoine culturel mauricien. Souhaitons que bientôt, nous puissions recommencer à apprécier des pièces de théâtre dans ces deux salles.