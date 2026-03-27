Togo: Sorbonne - Quand l'économie se met au service du continent

La cérémonie de remise des diplômes de la Licence d'économie 2024-2025 de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a réuni il y a quelques jours plus de 400 étudiants dans une atmosphère de célébration et d'engagement. Parrain de l'événement, Jean Yves Ollivier, président de la Fondation Brazzaville, a marqué la cérémonie de son empreinte.

Les intervenants ont rappelé aux jeunes diplômés l'importance du dialogue, de l'engagement citoyen et de l'ouverture au monde, des valeurs plus que jamais nécessaires dans un contexte international en mutation rapide.

Au-delà de la cérémonie, c'est la profondeur du partenariat entre la Fondation Brazzaville et l'École d'économie de Paris 1 qui retient l'attention. Dans le cadre d'une Chaire dédiée aux étudiants africains, les deux institutions oeuvrent à la création d'un Doctorat portant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé en Afrique.

Ce programme doctoral s'inscrit notamment dans le cadre de l'« Initiative de Lomé », projet de lutte contre les faux médicaments qui ravagent le continent africain et coûtent chaque année des milliers de vies humaines.

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Les étudiants togolais figurent parmi les premiers bénéficiaires de cette Chaire, qui ambitionne de former une nouvelle génération de chercheurs africains capables de mettre l'intelligence artificielle au service de la santé publique.

Une belle illustration de ce que l'université peut faire quand elle décide de regarder vers l'Afrique.