Tunisie: La FAO renforce les capacités nationales en matière de gestion des terres

Tunis — L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a organisé, les 26 et 27 mars courant, une formation consacrée à la planification intégrée de l'utilisation des terres (ILUP).

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet "Améliorer la gestion intégrée des sols et des cultures pour des systèmes alimentaires durables en Afrique" (SoilFER), financé par le Japon, indique l'organisation dans un communiqué publié vendredi.

L'approche ILUP permet de traduire les évaluations d'aptitude des cultures en orientations opérationnelles, afin d'optimiser l'affectation des terres et de favoriser l'adoption de pratiques de gestion adaptées aux conditions locales.

Elle vise à améliorer la gestion des nutriments et à promouvoir des systèmes agroalimentaires plus résilients, notamment au bénéfice des petits exploitants et des communautés rurales.

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Au cours de la formation, les participants ont approfondi leur compréhension de l'approche ILUP et de ses modalités d'application. Ils ont également contribué à l'élaboration de critères systématisés adaptés au contexte tunisien, à l'identification des données nécessaires à leur évaluation, ainsi qu'à la définition de scores et de pondérations applicables aux principales cultures en Tunisie.

À l'issue de l'atelier, une liste de bonnes pratiques a été établie pour chaque type d'utilisation des terres, en vue d'améliorer la productivité agricole, la santé et la fertilité des sols, ainsi que leur gestion durable.

"La planification intégrée de l'utilisation des terres constitue un outil analytique essentiel pour déterminer les usages les plus adaptés, en conciliant productivité, durabilité et résilience. Cette formation contribue à améliorer la qualité des décisions grâce à des données probantes et à une meilleure prise en compte des enjeux liés à la dégradation des terres, au changement climatique, à la biodiversité, ainsi que des facteurs socio-économiques et environnementaux", a affirmé, à cette occasion, Abdourahman Maki, fonctionnaire technique terres et eau au Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique du Nord.

Cette activité s'inscrit dans un processus continu de renforcement des capacités nationales en matière de gestion durable des terres en Tunisie. Les acquis de cette formation devraient appuyer les efforts nationaux visant à optimiser l'utilisation des ressources naturelles et à consolider les bases techniques nécessaires à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance des populations rurales.