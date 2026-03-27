Angola: L'acteur Will Smith met en lumière le patrimoine historique et culturel du pays

Luanda — Jeudi soir à Luanda, L'acteur et musicien américain Will Smith a mis en avant jeudi soir, à Luanda, la richesse du patrimoine historique et culturel de l'Angola.

Selon l'acteur, l'invitation à participer à la promotion de l'Angola auprès du monde entier est particulièrement enthousiasmante, car il se considère très attaché à l'histoire.

« Le ministre m'a informé aujourd'hui que, très probablement, mes ancêtres sont originaires d'Angola », a-t-il déclaré.

La star de Bad Boys s'est également dite ravie de cette invitation et de sa participation à ce projet sportif visant à faire rayonner l'Angola à l'international.

Au cours de cette soirée placée sous le signe du dîner et de la musique, Will Smith a partagé la scène avec la diva Yola Semedo pour interpréter en duo la chanson « Mona » du célèbre artiste angolais Bonga Kwenda.

De son côté, le PDG de la E1 Ligue, Alejandro Agrog, a indiqué qu'il était en Angola depuis moins de deux mois et qu'il considérait le pays comme un endroit incroyable, où l'hospitalité de la population était remarquable.