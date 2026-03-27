Angola: Francisco Destino lance 'Papel da classe média no desenvolvimento de Angola'

Luanda — L'écrivain et sociologue Francisco Destino a lancé, jeudi, à Luanda, l'oeuvre littéraire « A classe média e o futuro de Angola » (La classe moyenne et l'avenir de l'Angola), qui aborde le rôle de cette classe dans le développement économique et social du pays.

L'ouvrage présente une analyse de l'évolution de la classe moyenne en Angola, au cours de la période 2000-2010, époque à laquelle le pays a connu une croissance significative de ce groupe social, stimulé par l'expansion économique.

Le livre compte 164 pages et 9 chapitres.

À propos du thème, Francisco Destino a souligné que la classe moyenne ne devait pas être considérée seulement comme une catégorie statistique, mais un ensemble qui soutient quotidiennement la dynamique économique du pays, à travers la consommation, l'entrepreneuriat et la participation active dans la vie sociale.

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Le sociologue a expliqué que la classe moyenne était composée de travailleurs du secteur public et privé, de petits entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, entre autres.

À son avis, le renforcement de ce secteur est essentiel pour assurer une croissance économique équilibrée, car la classe moyenne joue un rôle clé dans la stimulation de la demande intérieure, la création d'opportunités d'affaires et l'encouragement du secteur privé.