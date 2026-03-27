Angola: Les femmes doivent être au coeur des systèmes économiques - UNFPA

Malabo — Les ambitions de l'Agenda 2030 ne pourront se réaliser que si l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont placées au coeur des systèmes économiques, climatiques et alimentaires.

Ce défi a été lancé à Malabo, en Guinée équatoriale, par la directrice régionale par intérim du Bureau de l'UNFPA pour l'Asie et le Pacifique, Sasha Bodiroza, lors de la cérémonie d'ouverture du Forum des femmes, organisé dans le cadre du XIe Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ((OEACP).

S'exprimant au nom de la directrice générale du Fonds des Nations Unies pour la population, Diane Kieta, elle a souligné que la faim, la pauvreté et les risques climatiques ne pourront être réduits que si les femmes sont autonomisées en tant qu'actrices de la transformation sociale, environnementale et économique.

« Il ne s'agit pas d'une question secondaire, mais d'un impératif stratégique pour le développement durable et une croissance inclusive », a-t-elle déclaré.

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Selon elle, le changement climatique accroît les risques pour la santé maternelle et néonatale, et la hausse des températures est associée aux naissances prématurées, aux morti-naissances et aux complications de grossesse.

Parallèlement, les inondations et les cyclones entravent l'accès aux soins prénatals, à l'assistance qualifiée à l'accouchement et aux services d'urgence, tandis que l'insécurité alimentaire et le stress aggravent la santé maternelle.

Il a également constaté que la crise climatique compromet la sécurité économique des femmes, notamment celles qui travaillent dans les secteurs sensibles au climat et dans l'économie informelle.

Ces pertes, a-t-il souligné, exacerbent la pauvreté, creusent les inégalités et, en fin de compte, fragilisent la résilience de communautés entières.

Sasha Bodiroza a déploré que les politiques climatiques continuent d'ignorer la dimension de genre et que les services essentiels restent sous-financés.

Actuellement, moins de 0,01 % du financement mondial pour le climat est spécifiquement alloué à l'égalité des genres. Malgré la nécessité reconnue d'inclusion, seulement 2 % des financements actuels pour l'adaptation au changement climatique prennent en compte la perspective de genre.

Par ailleurs, elle a affirmé que les systèmes agroalimentaires offrent une formidable opportunité de transformation, étant donné que « les femmes y jouent un rôle fondamental en tant qu'agricultrices, productrices, transformatrices, commerçantes et entrepreneuses ».

Elle a expliqué que des données probantes démontrent que l'élimination des inégalités entre les sexes dans les systèmes agroalimentaires pourrait accroître le PIB mondial de près de mille milliards de dollars.

Le programme du XIe Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) comprend la session du Conseil des ministres de ce vendredi, la passation de la présidence de l'Angola à la Guinée équatoriale samedi et la cérémonie de clôture dimanche.