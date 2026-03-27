Angola: L'INAAREES évalue plus de six cents formations

Luanda — Six cent soixante-et-onze formations dispensées par des établissements publics et privés ont été évaluées en 2025 par l'Institut national d'évaluation, d'accréditation et de reconnaissance des études de l'enseignement supérieur (INAAREES), a annoncé jeudi à Luanda son directeur général, Jesús Tomé.

Il s'agit de formations en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques et santé, correspondant aux niveaux licence et master, proposées par des universités publiques et privées d'Angola.

Le directeur s'exprimait devant la presse à l'issue de la cérémonie de présentation des résultats de l'évaluation externe et de l'accréditation de l'enseignement supérieur, menée au cours du second semestre 2025.

Selon le directeur, ce nombre de formations représente une étape historique, sociale et culturelle majeure pour le pays et témoigne des efforts du gouvernement pour développer l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.

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« Notre ambition première est de hisser les établissements d'enseignement supérieur au rang de principal moteur de la croissance économique du pays », a-t-il souligné.

Le processus d'évaluation s'inscrit dans le cadre du Programme d'assurance qualité de l'enseignement supérieur d'INAAREES et est intégré au Plan de développement sectoriel du MESCTI (2022-2027) et au Plan national de développement (PND 2023-2027).

L'INAAREES a veillé à la réalisation des phases d'évaluation externe dans des établissements d'enseignement supérieur légalement constitués et en activité.