Angola: Le pays a déjà démontré sa capacité à maîtriser la polio - OMS

Alto-Hama — Le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Huambo, Kapinga Didier, a déclaré jeudi que l'Angola avait déjà démontré sa capacité à maîtriser la polio, malgré la circulation persistante du virus dans certaines régions du pays.

Le responsable s'exprimait lors du lancement de la première phase de la campagne de vaccination de masse contre la maladie, qui s'est tenue dans la ville d'Alto-Hama, sous l'égide du vice-gouverneur chargé du secteur politique, social et économique, Angelino Elavoco.

Cette campagne, qui se déroule sur trois jours dans les 17 municipalités de la région, vise à vacciner 812 092 enfants de moins de cinq ans, grâce à un stock de 958 650 doses.

À l'occasion, Kapinga Didier a souligné que, compte tenu de la circulation du virus dans des pays voisins comme la Namibie et la République démocratique du Congo, le risque persiste et la meilleure protection consiste à garantir la vaccination de tous les enfants.

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Il a dit que la campagne nationale de vaccination contre cette maladie représente un moment de grande responsabilité collective, car chaque enfant vacciné contribue à une meilleure sécurité pour toutes les familles angolaises.

Il a considéré la vaccination comme un investissement stratégique pour l'Angola, car un enfant protégé tombe moins souvent malade, est moins souvent absent de l'école et bénéficie de plus d'opportunités tout au long de sa vie, outre les familles faire face à des dépenses réduites et le pays disposer d'une main-d'oeuvre plus forte à l'avenir.

À cet effet, il a appelé à la participation de tous durant la campagne, des tuteurs et familles aux voisins, afin qu'aucun enfant ne soit laissé sans vaccination, dans un geste important d'unité pour sauver des vies au sein des communautés.

Il a recommandé un dévouement et un engagement accrus de la part des professionnels de santé impliqués dans ce processus, qui constituent le pilier de cet effort national d'éradication de la poliomyélite en Angola.

De son côté, le vice-gouverneur chargé du secteur politique, social et économique de la province de Huambo, Angelino Elavovo, a déclaré que l'initiative vise à interrompre la circulation du poliovirus dans le pays et, plus particulièrement, dans cette région du Plateau central.

Il a indiqué que le virus en question constitue une menace qu'il ne faut pas sous-estimer et que la réponse doit être cohérente, ferme et globale afin de protéger les enfants de moins de cinq ans.

Il a souligné que les familles doivent comprendre l'importance de la vaccination de tous les enfants selon le calendrier vaccinal national avant leur premier anniversaire, afin de les protéger des maladies à potentiel épidémiologique, telles que la poliomyélite, la rougeole et autres.

Il est important de mentionner, a-t-il poursuivi, que selon les données disponibles, entre 2023 et 2025, la situation épidémiologique dans le pays a été marquée par la notification de 62 cas de poliomyélite, une situation qui nécessite une nouvelle campagne de vaccination pour mettre fin à l'épidémie.

Par conséquent, il a lancé un appel à la participation active de toutes les équipes constituées, des familles et des autres acteurs de la société civile, afin que les enfants touchés soient vaccinés et que, de ce fait, la circulation du virus soit interrompue.

À cet effet, une équipe de 326 superviseurs et 555 techniciens a été formée.

La poliomyélite est une maladie grave qui peut entraîner une paralysie permanente et bouleverser profondément la vie d'un enfant et de toute sa famille.