Angola: La neurocysticercose est endémique et constitue un problème de santé publique

Lubango — Miguel Mateus, neurologue à l'hôpital « Bishop Emílio de Carvalho », a déclaré à Lubango que la neurocysticercose est désormais endémique et représente un problème de santé publique en Angola, nécessitant une approche multisectorielle.

La neurocysticercose est une infection parasitaire grave du système nerveux central, causée par les larves de Taenia solium (ténia du porc), contractée par l'ingestion d'oeufs de parasite présents dans l'eau ou les aliments contaminés.

Elle est une cause fréquente de crises d'épilepsie chez l'adulte, se manifestant par des symptômes tels que des céphalées, une hydrocéphalie et des déficits neurologiques. L'Angola est confronté à un problème de santé publique qui exige une intervention coordonnée entre différents secteurs, a affirmé le spécialiste.

Lors des premières journées scientifiques de l'hôpital du sanatorium de Lubango, qui s'achèvent ce vendredi, Dr Miguel Mateus a expliqué que la neurocysticercose est une infection causée par des parasites dérivés de ténias. Ces parasites se logent dans le cerveau et entraînent diverses complications neurologiques, notamment l'épilepsie.

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Selon le Dr Mateus, la forte prévalence de la maladie dans les pays à faible revenu est directement liée à de mauvaises conditions sanitaires, au manque d'accès à l'eau potable et à des pratiques d'hygiène insuffisantes.

Le Dr Mateus a souligné que la prévention commence par l'amélioration des conditions sanitaires et d'assainissement, ainsi que par la sensibilisation des populations aux bonnes pratiques d'hygiène, notamment la consommation d'eau traitée et le lavage adéquat des aliments.

Il a ajouté que le contrôle vétérinaire est tout aussi essentiel, en particulier dans les élevages porcins, considérés comme les principaux hôtes du parasite. Il a insisté sur la nécessité d'empêcher la libre circulation du parasite et de renforcer les mesures de surveillance sanitaire.

Il a également souligné l'importance de la formation continue des professionnels de santé, afin de permettre un diagnostic précoce et un traitement approprié des cas déjà identifiés.

« Nous sommes confrontés à un problème de santé publique qui exige une intervention coordonnée entre différents secteurs », a-t-il déclaré.

Le chercheur a également estimé que la conjugaison des efforts entre les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de l'agriculture est essentielle pour réduire l'incidence de la maladie et minimiser son impact sur la population.

À cette occasion, il a appelé les autorités et la société en général à accorder une plus grande attention à la neurocysticercose, compte tenu de son impact significatif sur la santé publique, notamment l'augmentation des cas d'épilepsie dans le pays.