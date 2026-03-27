Cote d'Ivoire: Traoré Adama aux chauffeurs de Cocody - « Allez payer les taxes demandées par la mairie »

Le président de l'Union des fondateurs et acteurs du transport public et privé de Côte d'Ivoire (Ufatpci), Traoré Adama, a animé une conférence de presse, le mercredi 25 mars 2026, au siège de l'organisation à Cocody. Face aux chauffeurs et acteurs du transport communal, il a lancé un appel au respect des taxes et formalités administratives exigées par la mairie de Cocody.

Au cours de cette rencontre, l'intervenant a expliqué que sa structure joue un rôle d'interface entre les transporteurs et l'autorité communale. Selon lui, les décisions en vigueur autour des documents et taxes liés à l'activité ont été prises en concertation avec les parties concernées. C'est pourquoi il a tenu à rassurer sur le climat dans le secteur. « Il n'y aura pas de troubles dans le milieu du transport à Cocody. Nous ne sommes pas dans le désordre au XXIe siècle. Celui qui va créer le désordre devra en assumer les conséquences... Allez payer les taxes demandées par la mairie », a-t-il déclaré.

Le président de l'Ufatpci a aussi invité les transporteurs à se conformer aux exigences administratives afin d'exercer leur activité « tranquillement », estimant que le respect des règles constitue une condition essentielle pour l'organisation du milieu. Il a aussi indiqué que son organisation reste disponible pour accompagner et informer les acteurs qui rencontreraient des difficultés de compréhension sur les procédures.

Traoré Adama a exprimé sa reconnaissance au député-maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, ainsi qu'aux ministres en charge des Transports et de l'Intérieur, tout en appelant les transporteurs à oeuvrer pour la paix, la cohésion et l'organisation du secteur.

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Par ailleurs, il a rappelé que les taxes communales 2026 à Cocody pour les cas de déclarations comprennent la pré-visite (9 000 Fcfa), le kit véhicule (19 000 Fcfa), l'antenne (32 000 Fcfa), l'autorisation de circuler (22000 Fcfa) ainsi que la taxe de stationnement et la taxe sur les taxis pour le premier trimestre (34 500 Fcfa), soit un total de 116 500 Fcfa.

Pour les renouvellements, il a été indiqué un montant global de 75 500 Fcfa, comprenant la pré-visite (9 000 Fcfa), le kit véhicule (19 000 Fcfa), l'autorisation de circuler (13 000 Fcfa), ainsi que la taxe trimestrielle de stationnement et sur les taxis (34 500 Fcfa). Les pièces à fournir, dans les deux cas, sont la carte grise, la carte de transporteur à jour et l'assurance à jour, en plus du kit comprenant notamment la carte communale, le macaron, l'identifiant de ligne et la grille tarifaire.