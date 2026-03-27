Cote d'Ivoire: JIF 2026 - Fraternité Matin célèbre le leadership féminin au service de la bonne gouvernance

L'Association des Femmes de Fraternité Matin (AFM) a célébré, ce vendredi 27 mars 2026, la Journée internationale des droits des femmes, dans la mythique salle Félix Houphouët-Boigny du groupe de presse. Cette cérémonie s'est articulée autour du thème : « De la gestion à la vision : le leadership des femmes comme levier de bonne gouvernance ».

Riche en échanges, la rencontre a réuni des femmes leaders, plusieurs personnalités engagées dans la promotion du genre, ainsi que des professionnelles des médias. Parmi elles figurait notamment Honorat De Yedane, ancien Directeur général de Fraternité Matin. Les différentes interventions ont mis en lumière la nécessité, pour les femmes, de dépasser les rôles traditionnels de gestion afin d'embrasser pleinement des fonctions de vision stratégique.

Pour Mme Dazié Thérèse, présidente de l'AFM, cette journée représente bien plus qu'une simple célébration. « C'est un rappel puissant de notre marche commune vers l'égalité, l'autonomisation et la pleine reconnaissance des droits des femmes », a-t-elle affirmé. Elle a également souligné que, dans une entreprise de presse, le leadership féminin repose sur l'excellence journalistique et l'éthique professionnelle, garantes de la crédibilité du journal. « C'est aussi une vision de gouvernance inclusive, où les femmes adoptent une approche de gestion basée sur l'écoute », a-t-elle expliqué.

Poursuivant, elle a insisté sur le fait que le leadership constitue un levier d'innovation essentiel, permettant aux femmes de l'AFM de proposer des solutions créatives adaptées aux nouveaux modes de consommation de l'information. Pour sa part, le Directeur général, Serge Abdel Nouho, a exprimé son admiration aux femmes de Fraternité Matin, saluant leur rôle crucial dans la modernisation de l'information. « Nous ne réussirons pas cette transformation sans votre intelligence, votre rigueur et votre sens de l'équilibre. Vous êtes des actrices de stabilité, des vecteurs de performance et des piliers de confiance », a-t-il déclaré.

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Il les a, par ailleurs, encouragées à faire preuve d'audace, à prendre des initiatives et à se projeter au-delà des contraintes immédiates. Marraine de la cérémonie, Maître Linda Diplo, notaire et actrice de développement, a rappelé que le leadership ne se limite pas à la capacité de diriger. « C'est aussi la capacité de porter une vision claire et d'assurer une gestion rigoureuse », a-t-elle précisé. Elle a ainsi exhorté les femmes à oser, à ne se fixer aucune limite, à voir grand et à saisir les opportunités d'accéder aux postes de responsabilité.

La cérémonie a également été marquée par la remise de certificats à 13 femmes de l'association, en reconnaissance de leur engagement remarquable. Au nom des récipiendaires, Nicole Kouassi, Directrice commerciale et marketing, s'est réjouie de cet honneur. Elle a souligné que cette distinction constitue un engagement à redoubler d'efforts pour contribuer à l'excellence de la maison. À travers cette initiative, les femmes de l'AFM entendent promouvoir le leadership féminin et valoriser pleinement leur potentiel.