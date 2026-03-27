Cote d'Ivoire: Rotary club/Réseau des journalistes - Marc Yevou de Fraternité Matin élu pour 3 ans

Des journalistes ivoiriens se sont engagés à promouvoir les actions du Rotary à travers la mise en place d'un réseau national.

Chef du service société du quotidien Fraternité Matin, Marc Yevou est le premier président du Réseau des journalistes pour le Rotary en Côte d'Ivoire (Rjro-CI). Élu pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, il a présenté son bureau, le 24 mars, lors du lancement du réseau, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'était en présence du gouverneur du district 9101, Abou-Bakar Ouattara ; du président du Rotary Club Abidjan Golf, Honoré Kouamé ; de Michel Assemien, président de la commission image publique du District 9101 et de Merheb Carmen, ancien assistant gouverneur.

Selon Marc Yevou, l'idée de la création de ce réseau a germé le 28 août 2025. A la fin d'un symposium organisé par le District 9101 du Rotary à l'intention des journalistes. Ce jour-là, dira-t-il, les journalistes ont mesuré la nécessité d'oeuvrer pour la promotion des actions du Rotary.

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« La création du réseau repose sur une conviction forte. Celle que l'action humanitaire, aussi noble soit-elle, mérite d'être connue, partagée et valorisée. Dans un monde où l'information circule à grande vitesse, il est essentiel que les actions de service, les engagements citoyens et les initiatives solidaires trouvent un écho à la hauteur de leur impact. Notre réseau se veut donc un pont entre le Rotary et l'opinion publique. Un cadre structuré, professionnel et engagé, dédié à la promotion des actions du Rotary, à la valorisation de ses valeurs et à la diffusion de ses idéaux », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « Nous prenons l'engagement ferme d'accompagner efficacement le Rotary dans sa mission. Nous serons des relais, des témoins, mais aussi des partenaires engagés, pour faire rayonner davantage ses actions et amplifier leur portée », promet le président du réseau.

Pour atteindre ces objectifs, les actions du Rjro-CI s'articuleront autour de trois piliers essentiels : informer, en relayant fidèlement les activités et projets du Rotary. Sensibiliser, en mettant en lumière les enjeux sociaux et humanitaires portés par les clubs. Accompagner, en contribuant à renforcer la visibilité et l'impact des actions sur le terrain.

Marc Yevou a exprimé ses remerciements au gouverneur ainsi qu'à son équipe pour leur engagement au service des idéaux du Rotary et pour l'attention portée à cette initiative. Il a également traduit sa gratitude à sa consoeur, Merheb Carmen, pour « son rôle important » dans l'aboutissement de ce projet.

Pour sa part, le gouverneur du District 9101, Abou-Bakar Ouattara, a salué la création du réseau des journalistes qu'il qualifie d'initiative « inédite » appelée à inspirer d'autres districts en Afrique et dans le monde. Il a reconnu que le Rotary reste confronté à des préjugés, en raison d'un manque d'ouverture et de communication. « Lorsque vous ne dites pas clairement ce que vous faites, des préjugés naissent », a-t-il affirmé. Pour lui, l'implication des médias est essentielle pour mieux faire connaître les actions du Rotary.

À l'en croire, les journalistes et les rotariens partagent la même mission : celle de servir la communauté. Il a encouragé cette collaboration et invité les professionnels des médias à s'impliquer davantage dans la promotion des activités du Rotary. « Lorsque des journalistes se réunissent pour entreprendre des actions au profit des communautés, ils deviennent des rotariens.

Ce réseau doit évoluer pour être un club rotarien pour journalistes. Nous ne serons pas à vos côtés, nous serons avec vous », a-t-il lancé, invitant les journalistes à prendre part aux assemblées et conférences du District qui se tiendront du 21 au 26 avril, en Côte d'Ivoire.