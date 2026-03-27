Cote d'Ivoire: Collectivités territoriales - Un jeune développe un système pour digitaliser les services

Clotchor Secongo, un jeune ivoirien spécialisé dans le numérique, a mis en oeuvre un système pour la digitalisation des différents process dans 75 collectivités territoriales en Côte d'Ivoire dont des communes.

Dans une note d'information transmise à la Rédaction, le jeudi 26 mars 2026, l'expert dit avoir permis à ces entités décentralisées, à travers ses solutions digitales, d'améliorer certaines recettes municipales. Une stratégie qui aidera ces collectivités territoriales à construire des centres de santé et à financer le reprofilage des voies pour l'amélioration des conditions de vie des populations. « L'impact social est ici indirect mais massif », se réjouit-il.

A travers ses solutions digitales, Clotchor Secongo a réussi à structurer un réseau de distribution et de gestion de monnaie électronique, à savoir la première plateforme de paiement électronique du Trésor public de Côte d'Ivoire. Il s'agit de TresorPay qui emploie aujourd'hui plus de 4 500 jeunes distributeurs à travers le pays. « Le modèle Secongo repose sur une idée simple mais puissante : la technologie doit être un moteur d'inclusion », affirme-t-il.

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L'expert ivoirien ne s'est pas arrêté là. Il se félicite de la conduite de la formation de plus de 12 000 jeunes aux métiers du digital. Une idée qui a favorisé la création de milliers d'emplois et de nombreuses opportunités aux bénéficiaires. « Nous avons redonné de la fierté à des jeunes qui se sentaient exclus du système économique », explique-t-il.