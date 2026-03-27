Afrique: Le Conseil exécutif de l'UA examine le projet sur l'élection du Bureau du Parlement panafricain

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a participé jeudi 26 à Luanda à la réunion du Bureau du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), qui a examiné le projet de décision concernant l'élection du Bureau du Parlement panafricain (PAP).

Selon une note du ministère des Relations Extérieures à laquelle l'ANGOP a eu accès jeudi, la réunion s'est tenue par visioconférence depuis Addis-Abeba, siège de l'Union africaine, et était présidée par le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et de la Coopération pour le développement de la République du Burundi, Edouard Bizimana, en sa qualité de président par intérim du Conseil exécutif de l'organisation continentale.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des actions régulières de coordination politique entre les États membres de l'Union africaine, en vue de renforcer la gouvernance continentale et les institutions africaines.

Le Bureau du Parlement panafricain (PAP) est l'organe chargé de la direction politique et administrative de cette institution de l'Union africaine. Il assure la coordination des travaux et le bon fonctionnement du Parlement.

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Composé d'un président et de quatre vice-présidents, le Bureau est élu par les députés en session plénière. Il est composé de représentants des cinq régions du continent africain, ce qui garantit l'équilibre géographique de sa structure.

Sur le plan fonctionnel, le Bureau est chargé d'organiser les sessions plénières, de définir l'ordre du jour, de superviser la gestion administrative et financière, ainsi que de coordonner les activités des commissions et du Secrétariat.

Il est également responsable du respect du règlement intérieur et des procédures du Parlement.

Au coeur de la direction du PAP, le Bureau joue un rôle déterminant dans l'orientation stratégique de l'institution, influence la définition des priorités politiques et contribue au renforcement du rôle du Parlement dans le cadre de l'intégration africaine.