Angola: Le Président de la République en route pour le sommet de l'OEACP à Malabo

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est rendu ce vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale, où il participera samedi au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

En tant que président en exercice de l'organisation, João Lourenço présidera les travaux de cette réunion, qui rassemble environ 80 pays des régions africaine, caribéenne et pacifique.

Ce sommet permettra de faire le bilan du mandat de l'Angola à la tête de l' OEACP, qui a débuté en 2022 et durant lequel le pays a piloté les efforts de coordination et de coopération politiques entre les États membres.

La réunion de Malabo marque également la fin de la présidence angolaise de l'organisation et la passation de pouvoir qui en découle, conformément au système de rotation établi.

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Sous le thème « Une organisation transformée et renouvelée dans un monde en mutation », l'événement s'articulera autour d'une session du Conseil des ministres ce vendredi 27, de la cérémonie d'investiture (transfert de la présidence) le samedi 28 et de la cérémonie de clôture le dimanche 29.

Cependant, dès jeudi, dans le cadre du Sommet, s'est tenu le Forum des petits États insulaires en développement (PEID), sur le thème « Placer les petits États insulaires en développement (PEID) au coeur de l'agenda mondial ».

Il y a eu également le même jour le Forum des jeunes, sur le thème « Emplois, entrepreneuriat, parcours numériques et compétences pour l'avenir », ainsi que le Forum des femmes, sur le thème « Les femmes dans les systèmes agroalimentaires et la résilience ».

Samedi, considéré comme le jour J, sera consacré à plusieurs discours, notamment ceux du Secrétaire général de l' OEACP, Moussa Saleh Batraki, du Président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, et d'Évariste Ndayishimiye, Chef d'État du Burundi et Président en exercice de l'Union africaine, représentant les régions africaines de l' OEACP. Ce point de l'ordre du jour reste à confirmer.

L'intervention du Président de la République dominicaine et du CARIFORUM, Luis Abinader, représentant la région caribéenne au sein de l' OEACP, et celle de Jeremiah Manele, Président des Îles Salomon et du Forum des îles du Pacifique, représentant la région Pacifique de l' OEACP, sont également à définir.

Les interventions du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, d'António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et de Prabowo Subianto, président de la République d'Indonésie et invité d'honneur, restent à confirmer.

Le dialogue avec les partenaires stratégiques est prévu vendredi, et le débat général sur le thème central « Une OEACP transformée et renouvelée dans un monde en mutation » se tiendra samedi.

Au programme également : une discussion sur la coopération Sud-Sud comme moteur de transformation, ainsi que des sujets tels que « Renforcer les partenariats pour des nations résilientes face au changement climatique : l'approche de l'OEACP » et « Garantir les ressources et le développement économique des États membres de l'OEACP».

Une réunion publique avec les partenaires stratégiques et une table ronde sur le financement durable de l'OEACP auront lieu dans la journée.

Le programme de dimanche comprend également un Sommet des entreprises de l' OEACP, un Sommet d'affaires, la fixation de la date et du lieu du 12e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l' OEACP, ainsi que la présentation du logo de l' OEACP.

Une cérémonie de remise de prix aura également lieu pour les dirigeants de l'Angola, du Kenya et de la Guinée équatoriale, suivie du discours de clôture, en séance publique, prononcé par le pays hôte, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Fondé le 6 juin 1975 à Georgetown, au Guyana, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visait alors à renforcer les liens avec l'Europe, en unissant des pays partageant une histoire commune de colonialisme.