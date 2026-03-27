Cote d'Ivoire: Crédit bail - Le GUDE-PME encourage les entreprises ivoiriennes à l'adopter comme solution de financement

Le Guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises (Gude-Pme), en collaboration avec Alios Finance Côte d'Ivoire, a organisé ce jeudi 26 mars 2026, à Adjamé 220 Logements, un atelier de sensibilisation consacré au crédit bail. L'objectif : présenter cette formule comme une alternative crédible pour faciliter l'accès au financement des Pme ivoiriennes.

Dans un contexte où nombre de petites et moyennes entreprises peinent encore à obtenir des crédits bancaires traditionnels, le Gude-Pme a souhaité mettre en lumière un mécanisme encore peu connu, mais jugé particulièrement pertinent pour accompagner la croissance des entreprises : le leasing.

Le crédit bail, une réponse aux difficultés d'accès au financement

Le tissu économique ivoirien repose largement sur les Pme, qui constituent une part essentielle du secteur privé et jouent un rôle majeur dans la création d'emplois. Pourtant, beaucoup éprouvent des difficultés à financer des équipements modernes, pourtant indispensables à l'amélioration de leur compétitivité. C'est pour répondre à ces défis que le Gude-Pme a réuni chefs d'entreprise, structures d'accompagnement et partenaire financier autour d'une session de formation dédiée aux solutions de financement alternatives.

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Représentant le directeur général du Gude Pme, Bédia Koffi, chef de service, a rappelé que l'initiative s'inscrit dans la mission centrale de l'institution : soutenir le développement des Pme. « Nous avons voulu rassembler Pme et partenaires pour échanger sur le financement alternatif et faciliter l'accès aux crédits et aux actifs », a-t-il souligné.

Le fonctionnement du leasing expliqué aux entrepreneurs

L'atelier a été animé par André Yao, responsable du pilotage commercial et marketing à Alios Finance Côte d'Ivoire. Il a détaillé le fonctionnement du crédit bail, ou leasing, un mécanisme qui se distingue du crédit bancaire classique. « Lorsque l'entreprise a besoin d'équipements -- véhicules, groupes électrogènes, unités de production, tracteurs -- c'est l'institution financière qui achète le matériel et le met à sa disposition pour l'exploitation », a-t-il expliqué.

Ce système permet aux Pme d'accéder à du matériel productif sans mobiliser immédiatement une trésorerie importante, tout en remboursant progressivement l'investissement. Les participants ont aussi été informés des avantages comptables et fiscaux liés au leasing, ainsi que des conditions d'éligibilité. Selon Alios Finance, les critères sont relativement accessibles : être légalement constitué, disposer d'un registre de commerce et de documents administratifs à jour, et justifier de flux financiers bancarisés.

André Yao a précisé que la durée du financement peut atteindre 60 mois, avec un traitement du dossier estimé à environ dix jours ouvrés.

Un dispositif jugé utile par les entrepreneurs

Plus d'une cinquantaine d'entreprises ont participé à la rencontre, marquée par des échanges techniques, des cas pratiques et une présentation des dossiers nécessaires pour solliciter ce type de financement.

Parmi les participants, Naminata Diaby, gérante de la start up agroalimentaire Lerana Foods spécialisée dans la production de chips à base de tubercules, a salué une initiative « utile et concrète ». « Le crédit bail est un véritable atout pour nous. Il nous permettra d'acquérir des équipements pour développer notre activité et accroître notre capacité de production », a-t-elle confié. Elle envisage déjà de se rapprocher d'Alios Finance pour explorer les options adaptées à son entreprise.

Un levier pour renforcer la compétitivité des Pme ivoiriennes

En organisant cet atelier, le Gude-Pme entend renforcer la culture financière des entreprises ivoiriennes et les orienter vers des solutions de financement innovantes et adaptées à leurs réalités. Grâce à la sensibilisation et à la mise en relation avec des partenaires spécialisés, l'institution espère contribuer à une meilleure compétitivité, une productivité renforcée et une plus grande résilience des Pme locales.