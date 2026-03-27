Cote d'Ivoire: Dédicace de l'ouvrage « Au-delà de ses limites » - Christelle Mélèdje célèbre la puissance de l'imagination

La salle Balafon du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a abrité, le jeudi 26 mars 2026, la cérémonie de dédicace de « Au-delà de ses limites », le nouvel ouvrage de Christelle Mélèdje, présentatrice télé, écrivaine et coach en communication.

Lors de cet événement, partenaires, lecteurs et invités ont découvert un livre présenté comme un outil de transformation personnelle, alliant neurosciences et développement humain. La cérémonie, parrainée par la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, représentée par le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, a également été l'occasion de lancer un club de lecture et de parole destiné à approfondir les concepts clés de l'ouvrage.

Marina Angoran, chargée de la première lecture, a ouvert la rencontre en qualifiant le livre de « nouveau-né » attendu et nécessaire dans la littérature féminine ivoirienne. Elle a insisté sur sa portée éducative avant de partager un extrait invitant à un exercice de visualisation, soulignant que « l'écriture chez la femme représente une prise d'armes pour les défendre et les positionner sur l'échiquier social ».

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Le professeur Christian Tidou, enseignant-chercheur à l'Université Félix-Houphouët-Boigny, a fait une critique mêlant analyse littéraire et réflexion philosophique. Il a rappelé que trois éléments fondamentaux façonnent le destin humain et que l'imagination joue un rôle central : « Si le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imagination est sans frontières. Ce que vous devenez dépend de la panoplie de pensées que vous portez en vous. »

Christelle Mélèdje a présenté son ouvrage comme un pont entre développement personnel et neurosciences : « La force de l'imagination n'est pas un livre spirituel, mais un outil pour comprendre comment la pensée influence notre réalité personnelle. » Elle a encouragé les jeunes lecteurs à prendre en main leur avenir, déclarant : « Tout jeune qui échoue, ce sera de sa faute. Pas celle des parents, ni de l'environnement ni du gouvernement. Il y a en vous quelque chose de très fort. »

Pour l'auteure, l'imagination, la projection de soi et la discipline intellectuelle sont des leviers essentiels pour construire un destin différent, faisant de « Au-delà de ses limites » un guide pour explorer le potentiel de chacun.