Afrique: Le vice-président de Guinée équatoriale appelle la jeunesse à se mobiliser pour réinventer l'OEACP

Malabo — Le vice-président de Guinée équatoriale a déclaré que les aspirations, l'énergie et la créativité des jeunes détermineront si l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) sera capable de se réinventer pour les 50 prochaines années ou si elle restera figée dans le passé.

Teodoro Nguema Obiang Mangue a souligné que les jeunes constituent la majorité démographique dans les États membres d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et que plus de la moitié de la population a moins de 25 ans.

Ces propos ont été tenus jeudi à Malabo, lors de l'ouverture du Forum des jeunes de l'OEACP, au nom du président de la République de Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, dans le cadre du XIe Sommet des chefs d'État et de gouvernement du bloc.

Teodoro Nguema Obiang Mangue, également ministre de la Défense nationale et de la Sécurité d'État, a souligné qu'à l'occasion du 50e anniversaire de l'OEACP, le thème du Sommet est « Une OEACP transformée et renouvelée dans un monde en mutation ».

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« C'est en ce sens que le Forum des jeunes n'est pas un événement parallèle, mais l'un des piliers politiques qui doivent donner corps et crédibilité à l'ambition de transformation proclamée par nos peuples d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que, pour remédier à certains revers, ce Forum a été conçu comme un espace de haut niveau et axé sur l'action, où les jeunes viennent non seulement écouter, mais aussi proposer des solutions concrètes, nouer des alliances et influencer directement les priorités, les partenariats et les mécanismes de mise en oeuvre de l'OEACP.

Il a insisté sur le fait que cet événement répond à quatre piliers principaux, pleinement alignés sur l'OEACP 2025-2030 : les axes « Emploi », « Résilience », « Action » et « Institutionnalisation ».

La séance d'ouverture a également accueilli Sasha Bodiroza, directrice régionale par intérim du Bureau de l'UNFPA pour l'Asie et le Pacifique, représentant la directrice exécutive de l'organisme, Diene Keita.

Dans son discours, il a déclaré qu'un avenir transformé pour les États membres de l'OEACP exige des investissements multisectoriels soutenus en faveur des adolescents et des jeunes, afin de renforcer le capital humain et de libérer le potentiel de la jeunesse.

« À l'échelle mondiale, nous avons la plus grande population de jeunes âgés de 15 à 24 ans de toute l'histoire de l'humanité, avec près de 1,3 milliard de jeunes. Ce nombre atteindra un pic au cours de la prochaine décennie, pour atteindre près de 1,4 milliard, avant de commencer à diminuer », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que, toutefois, la population de jeunes vivant dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure devrait augmenter de près de 20 % au cours des trois prochaines décennies.

Il a précisé qu'il ne s'agit pas simplement d'une « augmentation soudaine de la population de jeunes ». Elle représente une formidable opportunité de développement et le plus grand moteur d'innovation.

Par ailleurs, il a souligné que les migrations internationales jouent un rôle prépondérant dans la dynamique démographique des États insulaires comme les Samoa, les Tonga, la Jamaïque et les Comores, où plus de 30 % de la population autochtone vit à l'étranger.

Il en résulte une fuite des cerveaux persistante, notamment de jeunes hautement qualifiés, de plus en plus alimentée par les migrations liées au changement climatique, a-t-il ajouté.

Les discussions ont réuni le Directeur général de l'Organisation internationale du Travail (OIT), le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et le Secrétaire général adjoint des Nations Unies à la jeunesse.

Étaient également présents le Vice-président de la Banque africaine de développement (BAD) chargé du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services, ainsi que des représentants de haut niveau de la FAO, de l'UNESCO, de l'UNFPA et de l'Agence de développement de l'Union africaine (AVDA-NEPAb).

Le Forum rassemble près de 200 participants, parmi lesquels de jeunes leaders et entrepreneurs, des représentants gouvernementaux, des organisations de jeunesse et de la société civile, des acteurs du secteur privé, des institutions financières, des centres de recherche et des médias spécialisés.