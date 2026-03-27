Afrique: L'ambassadeur d'Angola au Ghana rencontre des étudiants angolais

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Ghana, Rui Orlando Xavier, a rencontré mercredi 25 des étudiants angolais de l'école biblique Anaqkazo d'Accra. Il s'est enquis de leur formation, de leurs attentes académiques et des principales difficultés qu'ils rencontrent.

Selon une note de la mission diplomatique angolaise consultée par l'ambassade d'Angola au Ghana ce jeudi 26, l'ambassadeur a été reçu par l'évêque Kwame Asiedu-Owusu, doyen de l'établissement, avec lequel il a tenu une réunion de travail consacrée au suivi des étudiants angolais en formation dans cette institution religieuse.

Lors de cette rencontre, les étudiants se sont déclarés satisfaits de la visite du chef de la mission diplomatique angolaise et ont fait part de leurs préoccupations concernant leurs conditions d'études, le déroulement de la formation et leurs perspectives d'avenir après l'obtention de leur diplôme.

Après avoir écouté leurs préoccupations, l'ambassadeur Rui Orlando Xavier a assuré que l'ambassade mettrait tout en oeuvre, dans la limite de ses moyens, pour contribuer à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les étudiants.

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L'ambassadeur était accompagné de son épouse, Maria de Fátima Xavier, des premiers secrétaires João Chitende et King Jorge, et de l'attaché financier, João Ferreira.

En guise de geste symbolique, les étudiants ont offert à l'ambassadeur et à la délégation une collection de livres bibliques, en remerciement de leur visite.