Angola: Le pays renforce son rayonnement international

Luanda — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a réaffirmé jeudi à Luanda l'engagement du Gouvernement angolais à positionner le pays comme une destination moderne et innovante sur le continent africain, renforçant ainsi le rayonnement international de son image.

S'exprimant lors du dîner de lancement officiel du « E1 Luanda GP », il a souligné que l'Angola dispose des atouts nécessaires pour atteindre cet objectif, insistant sur le fait que l'organisation d'une étape du championnat du monde de bateaux électriques représente une nouvelle avancée vers la consolidation de la confiance internationale.

« L'organisation d'événements prestigieux et la réception de personnalités de renommée mondiale, telles que Will Smith, sont considérées comme des étapes importantes dans cette stratégie de rayonnement international », a souligné le ministre angolais.

Márcio Daniel a insisté sur le fait que la réalisation des grandes ambitions du pays repose non seulement sur des ressources financières, mais aussi sur la combinaison d'idées novatrices, de partenariats solides et d'une résolution efficace des problèmes.

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Il a également déclaré que l'objectif de l'Angola est d'obtenir une reconnaissance mondiale en tant que symbole d'innovation et de modernisation dans divers secteurs, tels que le sport, le tourisme et l'organisation de grands événements politiques et culturels.

Selon le ministre, plusieurs activités seront mises en place d'ici à l'événement, qui aura lieu en septembre.

L'Exécutif sollicite donc la participation de toutes les entreprises et de la société civile, soulignant que le succès de cette initiative repose sur l'effort collectif des Angolais et non seulement sur celui des institutions gouvernementales.

Pour le ministre du Tourisme, la présence de Will Smith peut être interprétée comme un symbole de rapprochement entre l'Afrique et les Amériques, renforçant les liens culturels et l'hospitalité angolaise.