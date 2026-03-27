Angola: Le procureur général appelle à un engagement accru pour le renforcement de la justice publique

Luanda — Le procureur général de la République, Pedro Mendes de Carvalho, a appelé, jeudi, à un renforcement de l'engagement professionnel des magistrats et des fonctionnaires, en vue de consolider le Minière Public.

S'exprimant lors de la cérémonie d'assermentation des nouveaux cadres, qui s'est tenue le même jour, quatre jours après sa prise de fonction, il a souligné la nécessité d'une action concertée des professionnels, afin de constituer une équipe guidée par des objectifs clairs.

Selon le procureur général, seul un travail d'équipe permettra de surmonter les difficultés actuelles et d'assurer une plus grande efficacité du fonctionnement de l'institution.

À cette occasion, il a invité les magistrats judiciaires et du parquet, ainsi que les fonctionnaires, à redoubler d'efforts dans la poursuite des objectifs fixés, insistant sur le fait que cet objectif commun doit servir de base à l'amélioration continue des services rendus à la société.

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Selon le procureur général de la Justice, ces nominations visent à adapter le fonctionnement de l'institution aux défis actuels, en mettant l'accent sur l'amélioration des services publics.

Il a également souligné que l'expérience professionnelle et la disponibilité des personnes nommées sont des facteurs déterminants pour relever les défis avec responsabilité et détermination.

La cérémonie a été marquée par la prestation de serment des procureurs généraux adjoints Diva Vicente Fernandes (directrice du Parquet général), Frederico João Caninguili (conseiller), José Maria da Silva Gustavo (coordinateur de la Région judiciaire centrale du Parquet général) et Esperança dos Santos Gomes (directrice nationale par intérim des enquêtes et de l'action pénale et responsable du département de la prévention et de la lutte contre la corruption).

Le Bureau du Procureur général de la République (PGR) est l'organe autonome chargé de représenter l'État, d'exercer des poursuites pénales, de défendre la légalité démocratique et les droits des citoyens.

Pedro Mendes de Carvalho a récemment prêté serment en tant que nouveau procureur général, succédant à Hélder Pitta Groz.