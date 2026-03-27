Angola: Le ministre garantit les conditions du championnat du monde E1 GP 2026

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, a garanti ce jeudi à Luanda les conditions techniques, la sécurité et le soutien logistique nécessaires au succès du championnat du monde de voile E1 League de bateaux électriques, qui se tiendra dans la baie de Luanda les 14 et 15 septembre.

En marge du lancement officiel de l'événement, il a souligné devant la presse que la Baie de Luanda bénéficierait de conditions maritimes et de sécurité nautique optimales et que l'ensemble du processus de certification des bateaux et des professionnels participants serait coordonné.

« C'est un processus qui commence. Nous allons créer les bases de formations, avec des écoles spécialisées, afin que des pilotes angolais puissent participer à ces compétitions à l'avenir », a affirmé le ministre.

Impact sur le tourisme et l'image internationale

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Interrogé sur la présence de personnalités internationales de renom, comme l'acteur Will Smith, Ricardo de Abreu a indiqué que le choix de ces personnalités s'inscrivait dans une stratégie de promotion du pays.

Selon des représentants du gouvernement, des événements de cette nature mobilisent des professionnels reconnus issus de divers domaines, du sport à la culture, dans le but d'offrir loisirs et satisfaction au public, tout en valorisant l'image de l'Angola à l'étranger.

Défis et infrastructures

Dans le cadre des célébrations du 24e anniversaire de la paix en Angola, qui auront lieu en avril, le ministre des Transports a souligné que le pays bénéficie actuellement d'une opportunité.

Il a insisté sur le fait que la paix a permis de préserver et de développer les infrastructures, un secteur généralement plus affecté en période de conflit.

Dans cette perspective, il a mis l'accent sur la connectivité, et notamment sur l'amélioration du transport des personnes et des marchandises à l'échelle nationale, comme l'un des principaux défis du secteur.

Il a ajouté que l'intégration régionale et le renforcement des liens avec les pays voisins figurent également parmi les priorités de l'exécutif angolais.

Ricardo de Abreu a souligné qu'il s'agit d'un événement organisé conjointement par le ministère du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, le ministère des Transports et la Fédération des bateaux à moteur.

« L'organisation de cette compétition dans la capitale du pays renforce la position de Luanda comme destination touristique Capable d'accueillir des événements internationaux prestigieux », a déclaré le ministre des Transports.