Afrique: CIF 2026 - Vers des partenariats industriels et commerciaux stratégiques sur le continent

La participation de la Tunisie au Forum du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) sur l'investissement - CIF 2026 constitue une plateforme stratégique pour diversifier ses partenaires économiques et renforcer son ouverture vers l'Afrique, a déclaré Aslan Ben Rejeb, président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

Selon lui, le forum vise à promouvoir la destination tunisienne, permettre aux entreprises locales de développer de nouveaux réseaux d'affaires et d'investissement au sein de l'espace COMESA, et traduire cette orientation en actions concrètes.

Développement des partenariats industriels et commerciaux

La CONECT souhaite renforcer les partenariats industriels et commerciaux avec des acteurs africains, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du bâtiment et des services numériques. L'objectif est de positionner les entreprises tunisiennes comme fournisseurs de solutions et non seulement comme exportateurs traditionnels. Le forum permettra également de conclure des accords bilatéraux entre entreprises et avec les gouvernements, ouvrant de nouveaux marchés et réduisant les risques liés à la concentration géographique.

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Cadre préférentiel et obstacles non tarifaires

L'adhésion de la Tunisie au COMESA offre un cadre préférentiel avec des exonérations douanières, mais ces avantages restent encore peu exploités, en raison de procédures administratives complexes, d'un accès limité à l'information commerciale fiable, de la reconnaissance non harmonisée des normes et de difficultés de paiement et de transfert financier.

Pour y remédier, la CONECT accompagne les entreprises via des programmes de mise à niveau, la mise en place de plateformes informatiques pour réduire le fossé d'information, et la promotion de dialogues institutionnels au sein du COMESA.

Le financement reste un obstacle majeur pour l'expansion des entreprises tunisiennes en Afrique. La CONECT travaille à établir des lignes de crédit avec la TDB pour les PME souhaitant investir ou exporter vers les marchés africains, tout en mettant en place des mécanismes de garantie des risques liés à l'investissement et à l'exportation. L'organisation encourage également des modèles de financement innovants, incluant des partenariats avec des investisseurs locaux, le cofinancement et le recours aux fonds d'investissement régionaux et internationaux.

Transport, logistique et infrastructures

Les défis logistiques constituent une priorité stratégique pour l'intégration économique africaine. Le forum prévoit d'examiner le développement de lignes maritimes et aériennes directes, ainsi que la création de plateformes logistiques communes dans des pays pivots, tels que le Kenya. La CONECT promeut le passage de la phase de diagnostic à la concrétisation de projets via des partenariats public-privé (PPP) et une feuille de route assortie de délais précis.

Pour les PME tunisiennes, Ben Rejeb recommande une approche globale combinant outils financiers et stratégie locale, en privilégiant le partenariat pour le partage des risques et l'adhésion à des groupements professionnels afin de renforcer le pouvoir de négociation.

Selon lui, le succès sur les marchés africains repose non seulement sur les ressources financières, mais aussi sur l'intelligence stratégique, la présence sur le terrain et la construction de relations de confiance à long terme. Une délégation tunisienne a pris part au Forum d'investissement COMESA 2026, présentant le climat des affaires en Tunisie et ses projets à forte valeur ajoutée, tout en organisant des rencontres bilatérales avec des investisseurs africains pour consolider le rôle de la Tunisie comme hub régional d'investissement et d'exportation vers l'Afrique.