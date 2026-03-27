Tunisie: La BCT durcit le financement des importations non essentielles - Téléchargez la liste complète

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié, jeudi 26 mars 2026, une nouvelle circulaire visant à restreindre le financement bancaire des importations de produits non prioritaires, dans un contexte de pression sur les réserves en devises.

Cette mesure, qui prend effet immédiatement, impose aux importateurs de couvrir intégralement leurs achats avec leurs propres fonds, supprimant toute possibilité de crédit ou d'avance bancaire pour ces biens. Selon la circulaire, la liste des produits concernés inclut les voitures de tourisme, les appareils électroménagers, les téléviseurs, les équipements de climatisation, les cosmétiques, les vêtements, les boissons alcoolisées et certains produits alimentaires jugés non essentiels. Les banques et institutions financières sont tenues de contrôler strictement les opérations et de s'assurer que ces importations respectent les nouvelles règles.

La BCT précise toutefois certaines exceptions : les importations nécessaires aux marchés publics de l'État ou des entreprises publiques, celles destinées à la production industrielle avec justificatif technique, ainsi que les opérations sous le régime du perfectionnement actif ne sont pas concernées par cette restriction.

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Cette décision intervient alors que la Tunisie cherche à préserver ses réserves de change, particulièrement fragiles face à un contexte économique international incertain et à un déficit commercial toujours important. Pour les importateurs, cette mesure pourrait compliquer la trésorerie et entraîner un réajustement de la chaîne d'approvisionnement, surtout pour les biens non essentiels.

Du côté des entreprises, les premières réactions indiquent un impact immédiat sur la planification financière et les commandes à l'international. Certains acteurs estiment que la mesure pourrait accélérer la priorité donnée aux produits stratégiques et aux importations vitales, tout en incitant à une meilleure gestion des devises disponibles.