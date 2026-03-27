Maroc: La 13e édition du Congrès scientifique de Tétouan, les 28 et 29 mars

Les travaux de la 13e édition du Congrès scientifique international de Tétouan, à comité de lecture, se tiendront les 28 et 29 mars sous le thème "La femme et la recherche scientifique: rôles de leadership et modèles inspirants à l'ère des mutations numériques".

Organisé à l'initiative du Conseil international des scientifiques et chercheurs, en partenariat avec plusieurs organismes de recherche et institutions universitaires au Maroc et à l'étranger, cet événement connaîtra la participation d'un parterre de scientifiques, chercheurs et universitaires pour débattre des tendances et des évolutions récentes dans le domaine de la recherche scientifique.

S'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, ce rendez-vous scientifique de haut niveau vient consacrer la place de la ville de Tétouan en tant qu'espace de culture, de savoir et de créativité, rapporte la MAP.

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Selon un communiqué des organisateurs, ce congrès revêt une importance particulière en ce qu'il réunit une élite de chercheurs et d'experts internationaux pour examiner les profondes mutations que connaît la recherche scientifique à l'ère numérique, tout en mettant en exergue le rôle croissant de la femme chercheur dans la conduite de ces transformations et dans la production de modèles inspirants à même d'influencer les champs du savoir et de la technologie.

Cet événement constitue également une opportunité stratégique pour renforcer le rayonnement académique et culturel de la ville de Tétouan et consolider son positionnement en tant que pôle d'excellence en matière de culture et de sciences, à travers l'accueil d'initiatives scientifiques internationales ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat, et soutenant la dynamique de la recherche et de l'innovation aux niveaux national et international.

L'organisation de ce congrès intervient en réponse à la nécessité d'accompagner les transformations numériques et de doter la femme des outils modernes de la recherche scientifique, tout en valorisant ses contributions qualitatives dans diverses disciplines, de manière à promouvoir les valeurs d'équité et d'égalité des chances et à contribuer à l'édification de la société du savoir.