Maroc: Le 2è Forum international des femmes créatrices, les 27 et 28 mars à Taroudant

27 Mars 2026
Libération (Casablanca)

La ville de Taroudant abritera les 27 et 28 mars, le 2ème Forum international des femmes créatrices dédié cette année aux femmes écrivaines.

Selon un communiqué des organisateurs, cet événement culturel qui s'inscrit dans le cadre des célébrations de la femme durant le mois de mars, tend à promouvoir les échanges culturels en créant un espace de partage d'expériences et d'expertises entre femmes écrivaines et créatrices du Maroc et de l'étranger.

Cette manifestation a pour objectif également de permettre aux femmes de développer leurs capacités créatives et expressives, et de promouvoir leur présence dans le paysage culturel.

L'édition de cette année mettra à l'honneur huit écrivaines, une démarche visant, selon la même source, à favoriser la culture de la reconnaissance et à valoriser la contribution des femmes dans domaine littéraire, rapporte la MAP.

Le programme de cet événement comprend une série d'activités artistiques et culturelles avec la participation de femmes écrivaines de différents genres littéraires, tels que la poésie, la nouvelle, le roman et la critique.

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