Afrique: Le 1er Congrès Africain de Néonatologie, les 27 et 28 mars à Laâyoune

La ville de Laâyoune abrite les 27 et 28 mars courant le 1er Congrès Africain de Néonatologie, un événement scientifique d'envergure réunissant des experts, chercheurs et praticiens du continent autour des enjeux liés à la santé néonatale.

Initié par le Laboratoire de Recherche "L'Enfance, la Santé et le Développement" de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, en partenariat avec la Société Marocaine de Pédiatrie et l'Association de Pédiatrie de Marrakech, ce congrès vise à instaurer une plateforme durable d'échange de savoirs et à renforcer la coopération scientifique Sud-Sud, en rassemblant près de 200 experts marocains et africains de renommée internationale, selon un communiqué des organisateurs, rapporte la Map.

Cette manifestation scientifique se veut également un espace privilégié de partage d'expériences, de renforcement des capacités et de mise en réseau entre professionnels de santé, dans l'objectif de faire face aux défis liés à la mortalité néonatale, considérée comme une priorité majeure de santé publique en Afrique.

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Parmi les participants figurent notamment des présidents de sociétés savantes de pédiatrie et de néonatologie issus de plusieurs pays africains, dont le Sénégal, la Mauritanie, le Gabon, le Mali et la Côte d'Ivoire.

À travers cette initiative, les organisateurs ambitionnent de contribuer à l'amélioration des pratiques médicales et à la promotion de la recherche en néonatologie à l'échelle du continent.