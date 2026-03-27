Tunisie: Cinq entreprises polonaises du secteur médical s'installent au pays

Cinq entreprises polonaises spécialisées dans les technologies de la santé ont officiellement lancé, le 25 mars 2026, leur mission économique en Tunisie dans le cadre du programme européen E HealthNAx. Cette initiative a été coordonnée par MedSilesia et le Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej.

Lors de l'événement d'ouverture, Mme Agata Wadowska, Chargée d'Affaires de l'Ambassade de Pologne à Tunis, a souligné que la Pologne et la Tunisie sont toutes deux pionnières dans l'innovation médicale dans leurs régions respectives. Elle a rappelé que la Pologne est leader européen en matière de santé numérique.

Les entreprises participantes (Accrea Medical Robotics, Meden-Inmed, Orthoget, Technomex et ZARYS) ont été encouragées à développer des partenariats durables et fructueux avec les acteurs tunisiens du secteur de la santé. L'événement marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques et technologiques entre la Pologne et la Tunisie. L'ambassade a exprimé ses voeux de succès aux entreprises polonaises et a réaffirmé son engagement à soutenir l'innovation et la coopération dans le domaine de la santé numérique entre les deux pays.