Tunisie: Chaque Tunisien produit entre 800 g et 1 kg de déchets par jour

La Tunisie produit environ 3,3 millions de tonnes de déchets ménagers par an, collectés et transportés par les municipalités grâce à 3 420 véhicules, a indiqué jeudi 26 mars 2026 le ministre de l'Environnement, Habib Obeid, lors d'une séance plénière du Parlement consacrée aux questions orales.

Le ministre a souligné que les décharges contrôlées constituent la solution essentielle pour éliminer les décharges sauvages, ajoutant que le ministère de l'Intérieur avait conclu un contrat majeur pour intervenir dans tous les gouvernorats.

Sur les 17 décharges contrôlées existantes (dont 11 gérées par l'Agence nationale de gestion des déchets et 6 par les municipalités) la capacité totale acceptée est de 2,8 millions de tonnes. Selon le ministre, le rôle du ministère de l'Environnement se limite à recevoir les déchets et les orienter vers ces décharges, tandis que chaque citoyen produit quotidiennement entre 800 g et 1 kg de déchets.

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Concernant le gouvernorat du Kef, le ministre a précisé qu'aucune décharge contrôlée n'y existe. Une étude est en cours pour créer une décharge commune entre les gouvernorats du Kef et de Siliana, avec un site choisi en coordination avec les autorités régionales. L'étude, lancée il y a un an, couvre les aspects géotechniques, topographiques et hydrauliques et affiche une progression de 90 %, tandis que l'étude de faisabilité technique est avancée à 70 %.

Habib Obeid a appelé les députés à soutenir le ministère dans la question de l'acceptation des déchets, précisant : "Les citoyens refusent de déposer leurs ordures devant leur domicile, alors comment accepteraient-ils les centres de transfert ?" Selon lui, cette réticence constitue un obstacle majeur à la réalisation des projets de gestion des déchets.