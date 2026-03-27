Tunisie: Mongi Bhar porte plainte contre un animateur sportif pour diffamation

27 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le président du Club Sportif de Hammam Lif, Mongi Bhar, a engagé une action en justice contre un animateur d'une émission sportive télévisée sur la chaîne Al Janoubia, suite à des accusations qu'il juge infondées et diffamatoires.

D'après des sources bien informées, il a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse et atteinte à la réputation visant l'animateur concerné. Afin d'appuyer sa démarche, Mongi Bhar a également fait constater officiellement les propos en question par un huissier de justice.

L'animateur avait en effet affirmé que le président du club aurait demandé à un sponsor de lui verser en espèces le montant du contrat de sponsoring figurant sur le maillot de l'équipe sénior de football. Le président a catégoriquement rejeté ces allégations, les qualifiant de fausses et préjudiciables, aussi bien pour sa réputation personnelle que pour l'image du Club Sportif de Hammam Lif. Il a ainsi décidé de saisir la justice afin que toute la lumière soit faite et que chacun assume la responsabilité de ses propos.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.