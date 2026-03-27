Tunisie: Mongi Bhar porte plainte contre un animateur sportif pour diffamation

Le président du Club Sportif de Hammam Lif, Mongi Bhar, a engagé une action en justice contre un animateur d'une émission sportive télévisée sur la chaîne Al Janoubia, suite à des accusations qu'il juge infondées et diffamatoires.

D'après des sources bien informées, il a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse et atteinte à la réputation visant l'animateur concerné. Afin d'appuyer sa démarche, Mongi Bhar a également fait constater officiellement les propos en question par un huissier de justice.

L'animateur avait en effet affirmé que le président du club aurait demandé à un sponsor de lui verser en espèces le montant du contrat de sponsoring figurant sur le maillot de l'équipe sénior de football. Le président a catégoriquement rejeté ces allégations, les qualifiant de fausses et préjudiciables, aussi bien pour sa réputation personnelle que pour l'image du Club Sportif de Hammam Lif. Il a ainsi décidé de saisir la justice afin que toute la lumière soit faite et que chacun assume la responsabilité de ses propos.