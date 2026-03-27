Maroc: L'ONMT rassemble les leaders du tourisme américain et renforce l'attractivité de la destination Maroc

Le Maroc accueille du 19 au 29 mars courant le USTOA Out of Country Meeting 2026, un rendez-vous majeur de l'industrie touristique nord-américaine organisé par la United States Tour Operators Association en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT).

Pour la première fois organisé en Afrique, cet événement confirme la place du Royaume parmi les destinations stratégiques suivies par les grands tour-opérateurs américains et traduit la solidité du partenariat engagé avec ce marché à fort potentiel, indique un communiqué de l'ONMT.

Et de rappeler que l'USTOA rassemble les principaux tour-opérateurs nord-américains et constitue aujourd'hui un acteur de référence dans la distribution des destinations et l'orientation des flux touristiques sur le marché américain.

Cette rencontre intervient dans un contexte international sensible, ce qui renforce la portée de cet événement et souligne l'importance de rappeler la réalité marocaine, celle d'un pays stable, ouvert sur le monde et reconnu pour la fiabilité de son environnement touristique, rapporte la MAP.

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La présence au Maroc de décideurs américains de premier plan constitue à ce titre un signal fort de confiance et une opportunité de consolider une perception claire et rassurante de la destination, loin de tout amalgame avec les zones de conflit.

Ainsi pendant dix jours, Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Chefchaouen et Marrakech accueillent une délégation de cinquante décideurs, composée de membres du conseil d'administration de l'USTOA, de dirigeants de tour-opérateurs et de responsables du développement de produits et du choix des destinations.

Leur immersion au coeur des territoires marocains permet de découvrir concrètement la richesse de l'offre touristique, la diversité des expériences et la qualité des infrastructures, tout en renforçant les liens professionnels avec les acteurs nationaux du secteur.

La journée du 25 mars à Rabat a constitué le coeur stratégique de cette rencontre avec la tenue de la réunion du conseil d'administration de l'USTOA, suivie de l'Industry Day organisé par l'ONMT, un temps d'échange direct entre tour-opérateurs américains et professionnels marocains autour de la nouvelle stratégie de l'ONMT sur le marché américain et des opportunités de développement commercial à court et moyen termes.

A travers cet événement, l'ONMT renforce son partenariat avec l'USTOA et poursuit l'objectif de positionner durablement le Maroc comme une destination premium auprès des leaders nord-américains, améliorer son référencement dans leurs catalogues et accélérer les ventes sur l'horizon 2026-2030, tout en démontrant la capacité du Royaume à accueillir les grandes rencontres internationales du tourisme dans un environnement stable et maîtrisé.