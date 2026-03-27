Maroc: Automobile et ingénierie - L'écosystème national réuni à Rabat pour débattre des chaînes de valeur

Les enjeux liés à la souveraineté industrielle, à la transition énergétique et à la montée en compétences dans le secteur de l'automobile ont été au centre des travaux du colloque national sur l'industrie automobile et l'ingénierie, organisé jeudi à Rabat, à l'initiative de HEM Business & Engineering School.

Tenue en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS) sous le thème "Chaînes de valeur, compétences et perspectives industrielles du secteur automobile", cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de dialogue stratégique visant à créer un espace de réflexion réunissant décideurs publics, dirigeants d'entreprises, acteurs de la formation et experts industriels autour des leviers structurants de l'écosystème automobile marocain face aux mutations mondiales accélérées.

Intervenant à cette occasion, la vice-présidente de LCI Education en Afrique et directrice générale de HEM, Bouchra By, a insisté sur le rôle fondamental des institutions académiques dans le rapprochement entre le monde de l'industrie et les étudiants, futurs talents appelés à porter le développement de ce secteur stratégique au Maroc. Elle a également souligné que le Royaume ne se limite plus à attirer les investisseurs étrangers, mais s'appuie désormais sur un vivier de compétences locales solides, ainsi que sur une diaspora hautement qualifiée, notamment en Allemagne, mobilisée pour partager son expertise.

Par ailleurs, Mme By a mis en exergue la richesse des échanges interculturels portés par cet événement, qui conjugue les traditions allemande, marocaine et canadienne, grâce à l'implication active des étudiants de l'école d'ingénierie de HEM.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, le directeur des relations publiques et partenariats, et professeur de relations internationales et de systèmes politiques à HEM, Lahcen Aqartit, a affirmé que l'organisation de ce colloque s'inscrit pleinement dans la dynamique économique nationale, visant à conforter la position du Maroc en tant que hub industriel et carrefour incontournable des investissements étrangers dans le secteur automobile.

En outre, il a mis en avant l'importance stratégique de la formation de ressources humaines hautement qualifiées, essentielle pour accompagner la localisation des entreprises industrielles et relever les défis d'une compétitivité internationale de plus en plus accrue, notamment sous l'effet de l'essor rapide de l'industrie automobile chinoise.

Dans ce sillage, cette rencontre a permis d'analyser en profondeur les dynamiques géopolitiques et géostratégiques liées à l'implantation des constructeurs au Maroc, offrant une opportunité de réflexion sur les leviers à même de renforcer le positionnement du Royaume dans la chaîne de valeur mondiale, selon M. Aqartit.

De son côté, Abdessamad Bendahhou, ingénieur basé en Allemagne, expert en automobile et membre du Réseau des Compétences Marocaines en Allemagne (DMK - Deutsch Marokkanisches Kompetenznetzwerk), a indiqué que la délégation présente à ce colloque réunit douze experts marocains établis outre-Rhin, dont la plupart cumulent plus de vingt années d'expérience dans le secteur. Leur mission principale, a-t-il expliqué, consiste à transférer vers la mère patrie le savoir-faire acquis en matière d'ingénierie et d'innovation, avec un accent particulier sur les domaines d'avenir, notamment la mobilité électrique.