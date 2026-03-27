Cote d'Ivoire: Sécurité alimentaire - L'attiéké des lagunes officiellement mis sur le marché

Le Groupement représentatif de l'indication géographique protégée attiéké des lagunes (Gr-Igp Attiéké des lagunes) en partenariat avec l'Office ivoirien de propriété intellectuelle (Oipi) a procédé le jeudi 26 mars à Dabou, au lancement officiel de la mise en marché du label indication géographique protégée Attiéké des lagunes.

La mise en marché du label Igp Attieke des lagunes marque une étape importante dans la stratégie nationale de production des produits, en passant du système commercial informel au système commercial structuré et dynamique. Il s'agit de valoriser économiquement la production, d'assurer sa notoriété sur les marchés, de garantir la qualité aux consommateurs et offrir aux femmes productrices une plus-value financière durable.

Le ministre Vincent Lohoues Esso, parrain de l'événement, a indiqué que L'attiéké des lagunes est un patrimoine culinaire emblématique de la Côte d'Ivoire. Sa production et sa commercialisation sous le label indication géographique protégée Igp Attiéké des lagunes, présente plusieurs intérêts majeurs. Pour lui, ce patrimoine commun ne peut être véritablement promu que dans la mise en oeuvre d'une stratégie pertinente de sensibilisation et de mobilisation de tous les acteurs de la filière.

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A l'en croire, la production et la commercialisation de l'attiéké sous le label Igp, permet de mettre en évidence cinq modules prioritaires à savoir garantir la qualité du produit, préserver le patrimoine culinaire, assurer le développement du produit ainsi que sa protection et ouvrer à une meilleure valorisation économique.

« En sauvegardant l'authenticité de l'attiéké du terroir, l'Igp transforme ce produit traditionnel en un levier stratégique de développement et de compétitivité », s'est-il félicité, soulignant que si la pertinence de cette stratégie est à saluer et à encourager, elle serait malheureusement anonyme dans la partie opérationnelle, si la matière première qui est le manioc fait simplement défaut.

Pour la secrétaire générale de la préfecture de Dabou, Assemian Yobouet Viviane, représentant le préfet de région des Grands Ponts par intérim, l'obtention de la certification Igp, constitue une reconnaissance internationale. Il s'agit dit-elle, de présenter au grand public une nouvelle identité visuelle du label Igp, de sensibiliser les acteurs de la distribution et de la commercialisation, de mobiliser les partenaires techniques et financiers mais surtout de promouvoir un produit de qualité conforme aux normes visuelles et de traçabilité.

« Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement, sous la haute autorité du Président de la République Alassane Ouattara, de faire de l'agriculture et de la transformation locale un levier de développement économique durable », a déclaré la secrétaire générale de la préfecture de Dabou.

Pour la présidente du Conseil d'administration de Gr-Igp Attiéké des lagunes, Nebavi Blaise Ndiaye Badjo, en valorisant ce savoir-faire traditionnel et ancestral, le label Attiéké des lagunes garantit la dignité du travail des femmes, permettant ainsi à la femme de devenir une véritable entrepreneure et une entreprise agricole. Elle a remercié le Président de la République Alassane Ouattara, car l'initiative de labeliser l'attiéké des lagunes est de lui.

Pour elle, ce produit a su conquérir le monde par ses caractéristiques uniques et réclamait justice, car le certificat Igp sur l'attiéké des lagunes, est un pacte de confiance. « Avec le label Igp de l'attiéké des lagunes, nous ne vendons pas seulement un aliment, nous exportons une identité et une qualité garantie. Nous sommes prêtes à approvisionner les marchés avec le label d'excellence, Igp attiéké des lagunes », fait-elle observer.