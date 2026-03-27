Addis-Abeba — Le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a fait état d'avancées notables dans les négociations commerciales bilatérales avec l'Inde.

Ces progrès font suite à des échanges de haut niveau avec le ministre indien du Commerce et de l'Industrie, Shri Piyush Goyal, tenus en marge de la 14e Conférence ministérielle de l'OMC (MC14), organisée à Yaoundé, au Cameroun.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Kassahun Gofe a évoqué des discussions « constructives et fructueuses » avec son homologue indien, axées notamment sur les perspectives d'accès réciproque aux marchés.

Ces échanges s'inscrivent dans les efforts déployés par l'Éthiopie pour finaliser son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce d'ici 2026.

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Le ministre a souligné que le pays avait déjà conclu des accords bilatéraux avec plusieurs partenaires et qu'il s'employait désormais à accélérer les négociations restantes, en particulier avec l'Inde, afin de respecter les échéances fixées.

Il a également appelé à une conclusion rapide des discussions en cours, insistant sur l'importance de cette étape pour l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC.

De son côté, Piyush Goyal aurait assuré que l'Inde était disposée à finaliser les négociations dans un délai d'une semaine, une avancée jugée majeure tant pour les relations commerciales bilatérales que pour les ambitions multilatérales de l'Éthiopie.

Le ministre a par ailleurs salué le soutien constant de l'Inde au processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC.

Au-delà des aspects commerciaux, les deux responsables ont également abordé le renforcement du partenariat stratégique entre leurs pays, notamment à travers une coopération accrue dans le cadre des BRICS.

Ces discussions sont considérées comme une étape importante vers le renforcement des relations économiques entre l'Éthiopie et l'Inde, tout en rapprochant davantage le pays de son objectif d'intégration à l'OMC.