Ethiopie: La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a inauguré son tout premier débat électoral, une initiative visant à promouvoir une participation politique plus inclusive.

27 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — En partenariat avec l'Agence de presse éthiopienne (ENA), la NEBE a mis en place une nouvelle plateforme de débat dédiée aux partis politiques.

Cette démarche constitue une avancée notable dans le processus électoral du pays, à l'approche des septièmes élections générales prévues pour le 1er juin 2026.

Lors de son intervention, la présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a indiqué que cette plateforme est le fruit de plusieurs mois de préparation, s'inscrivant dans un ensemble de réformes destinées à renforcer la participation démocratique et à améliorer la qualité de la concurrence politique en Éthiopie.

Elle a précisé que cette initiative vise à permettre aux partis politiques de mieux exprimer et défendre leurs positions, de manière claire et structurée, dans un temps défini.

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Melatwork Hailu a également souligné que la Commission a mené d'importants préparatifs, notamment à travers des formations et des simulations de débats, afin d'accompagner les partis et de renforcer leurs capacités.

Elle a ajouté que ce débat a rassemblé des partis politiques concurrents, des acteurs de la société civile ainsi que des étudiants, favorisant ainsi un espace élargi de dialogue démocratique et d'engagement citoyen.

À mesure que le processus électoral entre dans une phase décisive, le gouvernement éthiopien a réaffirmé sa volonté d'assurer des élections libres, transparentes et équitables.

Dans ce contexte, les partis politiques ont déjà entamé la présentation de leurs programmes et intensifient leurs campagnes à travers le pays, notamment en participant à des débats publics.

Une étape majeure du calendrier électoral reste l'inscription des électeurs, lancée le 6 mars 2026 dans l'ensemble des bureaux de vote à l'échelle nationale.

La NEBE a signalé une forte mobilisation dès les premières semaines, avec des millions de citoyens déjà inscrits sur les listes électorales.

Par ailleurs, la Commission a indiqué que 47 partis politiques ont enregistré un total de 10 934 candidats pour ces élections.

Parmi eux, 2 198 brigueront des sièges à la Chambre des représentants du peuple, tandis que 8 736 candidats se présenteront aux élections des conseils régionaux.

La NEBE a souligné que cette initiative s'inscrit dans ses efforts continus visant à rendre les septièmes élections générales plus inclusives, participatives et transparentes que les précédentes.

Lire l'article original sur ENA.

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