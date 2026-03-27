Maroc: Managem - Le RNPG dépasse 3 MMDH en 2025

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Managem s'est établi à 3,002 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'exercice 2025, contre 620 millions de dirhams un an auparavant.

Cette performance a été notamment portée par le démarrage réussi des projets d'or de Boto au Sénégal et du cuivre de Tizert au Maroc, explique le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a, quant à lui, atteint 13,694 MMDH, en hausse de 55% par rapport à 2024, tiré par la contribution des nouvelles capacités mises en production au Maroc et à l'international ainsi qu'un contexte favorable des cours.

L'excédent brut d'exploitation s'est, pour sa part, établi à 5,982 MMDH, en progression de 125%, dégageant une marge de 44%, tandis que le résultat d'exploitation a atteint 3,993 MMDH, en rebond de 2,705 MMDH par rapport à l'exercice précédent, rapporte la MAP.

Côté perspectives, le groupe souligne que dans un contexte de marché demeurant favorable et soutenu par la montée en régime des projets lancés, la dynamique de croissance et les niveaux de performance devraient se poursuivre au cours des prochains exercices.