Maroc: Le pays accueille le Forum annuel du SETO à Tamuda Bay

Le Maroc accueille, du 25 au 27 mars 2026 à Tamuda Bay, le Forum annuel du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating), rendez-vous majeur des tour-opérateurs français, annonce l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Dans un contexte international marqué par une reconfiguration des flux touristiques mondiaux, le Maroc poursuit sa stratégie d'offensive sur les marchés prioritaires et accueille le Forum annuel du SETO, indique l'ONMT dans un communiqué.

Après avoir consolidé la présence du Maroc sur le marché américain à travers une mobilisation stratégique lors du congrès de l'USTOA, le directeur général de l'ONMT, Achraf Fayda, poursuit le déploiement de cette dynamique sur le marché français, premier marché émetteur du Royaume, en réunissant au Maroc les principaux décideurs du tour-operating hexagonal, relève la même source.

Ce choix stratégique intervient dans un environnement régional où les tensions au Moyen-Orient redessinent les préférences des voyageurs européens et renforcent l'attractivité des destinations stables, accessibles et sécurisées, rapporte la MAP.

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Dans ce contexte, le Maroc se positionne comme une valeur refuge touristique en Méditerranée et en Afrique du Nord, capable d'offrir à la fois proximité, diversité d'expériences et fiabilité opérationnelle, des éléments particulièrement recherchés par les tour-opérateurs français dans la construction de leurs programmes.

Organisé chaque année depuis 2009, le Forum du SETO constitue le principal rendez-vous de la profession touristique française, réunissant dirigeants de tour-opérateurs, experts du secteur, représentants institutionnels et journalistes spécialisés autour des tendances du marché et des perspectives de développement du tourisme au départ de la France.

L'édition 2026 rassemblera près de 140 participants, confirmant l'intérêt soutenu des opérateurs français pour la destination Maroc et la volonté de renforcer les partenariats avec les acteurs nationaux.

Le marché français occupe une place centrale dans la stratégie de développement touristique du Royaume, avec plus de 5,7 millions de touristes français accueillis en 2025, soit une progression de 11 % par rapport à l'année précédente et près de 29 % des arrivées internationales.

Les premières tendances de 2026 confirment cette dynamique avec une croissance de 14 % des arrivées françaises dès le mois de janvier, tandis que le baromètre SETO fait état d'une progression continue des passagers vers le Maroc et d'une hausse des réservations pour la saison hivernale, traduisant la solidité de la destination dans les réseaux de distribution organisée.

En accueillant le Forum du SETO à Tamuda Bay, M. Fayda inscrit clairement le marché français dans la continuité de la stratégie offensive engagée sur le marché américain, avec une approche fondée sur la proximité avec les tour-opérateurs, la valorisation de nouvelles régions touristiques et la consolidation des liaisons aériennes.

Le lancement du vol direct Paris-Tétouan opéré par Royal Air Maroc, transporteur officiel de l'événement, illustre cette volonté de renforcer l'accessibilité du nord du Maroc et de soutenir l'émergence de nouvelles destinations auprès des professionnels français.