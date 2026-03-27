Maroc: Banques - Le besoin en liquidité s'accroît à 133,6 MMDH en février 2026

Le besoin en liquidité des banques s'est accru comparativement au mois précédent, se situant en moyenne hebdomadaire à 133,6 milliards de dirhams (MMDH) en février 2026, après 132 MMDH en janvier 2026, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Dans ce contexte, Bank Al-Maghrib (BAM) a augmenté le volume de ses injections de liquidité à 150,1 MMDH, portant essentiellement sur les avances à 7 jours (55,6 MMDH), les opérations de pensions livrées à 1 et 3 mois (54,2 MMDH) et les opérations de prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise - TPME (40,3 MMDH), fait savoir la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

S'agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a reculé, par rapport au mois précédent, de 34,1% à 3,2 MMDH au titre du mois de février 2026, rapporte la MAP.

Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il se maintient depuis le 20 mars 2025 en évolution quasi-stable, alignée sur le taux directeur, s'établissant en moyenne à 2,25%.

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Et de rappeler que lors de sa réunion du 17 mars 2026, le Conseil de BAM a jugé approprié de maintenir le taux directeur à 2,25%, tenant compte de la poursuite de la dynamique notable de l'activité économique, des niveaux modérés prévus de l'inflation et de la forte incertitude entourant les perspectives au niveau international.

Concernant l'évolution des taux débiteurs, les résultats de l'enquête de BAM au quatrième trimestre 2025 font ressortir une légère baisse, comparativement au trimestre précédent, du taux moyen pondéré global, de 3 points de base pour se situer à 4,82%.

Cette évolution recouvre l'effet conjoint du recul des taux des crédits de trésorerie de 15 points de base (pbs) à 4,58%, la stagnation de ceux des crédits à la consommation à 6,89% et la hausse de ceux des crédits à l'équipement (+46 pbs à 4,95%) et de ceux des crédits à l'immobilier (+14 pbs à 5,19%).