Maroc: Delta Holding améliore son RNPG à 307 MDH en 2025

Le résultat net part du Groupe (RNPG) de Delta Holding a atteint 307 millions de dirhams (MDH) au terme de l'exercice 2025, contre 295 MDH en 2024.

Concernant le chiffre d'affaires (CA) consolidé, il s'établit à 3,05 milliards de dirhams (MMDH), en léger recul de 2,8%, indique un communiqué de Delta Holding sur ses résultats financiers.

Ce recul du CA s'est fait sous l'effet de la baisse du CA de la filiale DHS, basée au Sénégal, ainsi que du recul des exportations en sel de déneigement vers l'Europe réalisées par la filiale SSM, précise le communiqué.

Sur le plan opérationnel, le résultat d'exploitation s'établit à 454 MDH, en progression de 14.9%, rapporte la MAP.

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En termes d'endettement financier, il a connu une amélioration par rapport à l'exercice 2024, avec une réduction de 90% au niveau des comptes consolidés et de 153% au niveau des comptes sociaux.

Pour ce qui est de l'activité commerciale, le groupe entame l'exercice 2026 avec un carnet de commande restant à exécuter à l'issue de l'exercice 2025 qui s'élève à 2,917 MMDH, représentant neuf mois de CA.

Par ailleurs, le résultat net social s'élève à 341 MDH, en hausse de 93,5%, essentiellement en raison de la politique de distribution des dividendes adoptée dans les filiales.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la distribution de dividendes à hauteur de 175,2 MDH, fixant en conséquence le dividende à 2 DH pour chacune des actions composant le capital social.