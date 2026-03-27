Maroc: CDG Capital - Un PNB consolidé de 1,08 MMDH en 2025

Le produit net bancaire (PNB) consolidé de CDG Capital a atteint 1,08 milliard de dirhams (MMDH) en 2025, contre 619 millions de dirhams (MDH) en 2024.

Cette évolution traduit à la fois la croissance de l'ensemble des activités de la banque et de ses filiales (+243 MDH) et l'effet de périmètre (+221 MDH) lié à l'intégration d'Ajarinvest depuis octobre 2024, indique CDG Capital dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Au cours de l'année 2025, la banque a réalisé des performances remarquables tant sur le plan financier que commercial, grâce à l'engagement de toutes ses activités et filiales, dans un environnement de marché porteur, affirme la même source, notant que la croissance de CDG Capital reflète sa capacité à accompagner les institutionnels et les projets nationaux de développement.

Au 31 décembre 2025, les charges générales d'exploitation, amortissements inclus, atteignent 376 MDH, contre MAD 311 MDH en 2024, rapporte la Map.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Hors effet de variation du périmètre, la hausse des charges s'élève à 36 MDH. Quant au résultat net part du groupe (RNPG), il s'élève à 327,3 MDH, contre 159,8 MDH à fin 2024. Hors effet de variation du périmètre, il progresse de 116 MDH, soit +84%.

En social, le PNB atteint 532 MDH, en hausse de 42 %, et le résultat net s'élève à 134 MDH, soit une progression de 73 % par rapport à fin 2024.