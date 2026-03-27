Maroc: AGMA - Hausse du RNPG de 10,8% en 2025

27 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le résultat net part du groupe (RNPG) d'AGMA s'est établi à 73,8 millions de dirhams (MDH) au 31 décembre 2025, en augmentation de 10,8% par rapport à l'exercice précédent.

Concernant le chiffre d'affaires consolidé, il a enregistré une hausse de 9,2%, après avoir atteint 188,1 MDH contre172,2 MDH une année plus tôt, a indiqué la société dans un communiqué publié à l'issue de son Conseil d'Administration, notant que cette croissance s'explique par une bonne campagne de renouvellements au 1er janvier 2025 et par un accroissement continu du portefeuille en gestion.

Pour sa part, le résultat d'exploitation courant a progressé de 10,1% à 100,1 MDH, tandis que l'EBITDA s'est amélioré de 9,7% à 104,5 MDH.

S'agissant des comptes sociaux, le résultat net est passé de 68,9 MDH à 71 MDH au 31 décembre 2025, soit une progression de 3,1%.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 29 mai 2026, la distribution d'un dividende ordinaire de 310 dirhams par action, soit un total de 62 MDH, en progression de 3,3% par rapport à l'an dernier.

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